49% jauniešu ir saņēmuši vienu vai abas Covid-19 potes

Kopumā 49% jeb 113 907 jaunieši ir sākuši vai pabeiguši Covid-19 vakcinācijas kursu, portālam "Delfi", atsaucoties un Nacionālo veselības dienestu, pavēstīja Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis Jānis Aizpors.

Kopumā vakcinēti jeb saņēmuši Covid-19 pirmo poti vai ir noslēguši vakcinācijas kursu ir 33% jaunieši vecumā no 12 līdz 15 gadiem; 48% jaunieši vecumā no 16 līdz 17 gadiem; 63% 18 gadus veci jaunieši un 59% jaunieši vecumā no 19 līdz 24 gadiem.

Reālajos skaitļos tie ir 25 776 jaunieši vecumā no 12 līdz 15 gadiem; 17 362 jaunieši, kas ir vecumā no 16 līdz 17 gadiem; 10 815 pilngadību sasnieguši jaunieši, kā arī 59 954, kas ir vecumā no 19 līdz 24 gadiem.

Tikai pirmo Covid-19 poti šobrīd saņēmuši kopumā 3 898 jaunieši vecumā no 12 līdz 15 gadiem; 1 668 jaunieši, kas ir vecumā no 16 līdz 17 gadiem; 1 041 pilngadību sasnieguši jaunieši un 4 498 jaunieši, kas ir vecumā no 19 līdz 24 gadiem.

Jau ziņots, ka svētdienai, 26. septembrim, kopumā 75% jeb 60 913 izglītības iestāžu darbinieki ir saņēmuši Covid-19 pirmo poti vai ir noslēguši vakcinācijas kursu.

"Delfi" jau rakstīja, ka Latvijā vakcīnas pret Covid-19 iedzīvotājiem ir pieejamas no 12 gadu vecuma.