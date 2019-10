Aizsardzības ministrija grasās palīdzēt robežsargiem tikt pie jauniem formastērpiem

Aizsardzības ministrijas (AM) un Iekšlietu ministrijas (IeM) sadarbības ceļā panākta vienošanās, ka AM palīdzēs robežsargiem ar formastērpu iegādi. Patlaban gan par to vēl tiek runāts, žurnālistiem pēc Saeimas komisijas sēdes atzina IeM parlamentārā sekretāre Signe Bole.

Viņa skaidroja, ka šāda vienošanās panākta tieši attiecībā uz Valsts robežsardzi, jo kara laikā tā ir armijas rezerve.

Tāpat AM ir piešķirts vairāk budžeta līdzekļu nekā IeM. Vaicāta, vai AM nodrošinās finansējumu vai materiālu, Bole sacīja, ka visu – gan materiālu, gan finansējumu.

"Patlaban notiek diskusijas, jo ir atšķirības starp pakāpēm un pielietojumu," sacīja Bole.

Savukārt attiecībā uz ugunsdzēsēju formām tiks izstrādāta tehniskā specifikācija un tad izskatītas iespējas. "Bet visdrošāk ir policijai, jo viņiem viss ir izstrādāts un izsludināti iepirkumi. Esam finiša taisnē," sacīja Bole.

Jau ziņots, ka pērn likumsargi paziņoja, ka ir laiks vizuālo identitāti mainīt atbilstoši mūsdienu prasībām un aktualitātei – tas skar gan Valsts policijas transportlīdzekļu trafarējumu, gan policistu formastērpus.

Vēl šogad augustā Valsts policijā portālam "Delfi" sacīja, ka pilnībā uz jauno vizuālo identitāti plānots pāriet tuvāko divarpus gadu laikā.

Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājas lapā iepriekš pieejamā informācija liecināja, ka jaunā dizaina formas tērpu piegādei sākotnēji bija paredzēts tērēt 2 066 115 eiro. Līgumu bija iecerēts slēgt uz trim gadiem.

Formastērpu prezentācijā pērnā gada izskaņā tika lēsts, ka viena formas komplekta cena būtu ap 1500 eiro.

Saistībā ar jauno formas tērpu iepirkumu iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV) jūnija vidū uzdeva IeM audita nodaļai veikt auditu par iespējamiem konkurences pārkāpumiem šajā iepirkumā.