'Pelēkās ēras' gals un vismaz 2 miljoni eiro – kā policija maina vizuālo identitāti

Pēc aptuveni ceturdaļgadsimta, kurā policiju raksturoja pelēkbalta toņu gamma automašīnām un tumšzilas krāsas formastērpi policistiem, Valsts policija sākusi līdzšinējās vizuālās identitātes maiņu, cenšoties latviski pieklusinātā tonalitātē ieturēto apvienot ar eiropeisko un praktisko stilu. Policijā uzsver, ka līdzšinējais – pelēkbalatais ar ģerboni – policijas spēkratu veidols tapis pēc Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas 1991. gadā un ir krietni novecojis.

Pērn likumsargi paziņoja, ka ir laiks vizuālo identitāti mainīt atbilstoši mūsdienu prasībām un aktualitātei. Šobrīd gan uz ielām daudzviet vēl redzami ierastā izskata policijas auto, taču uz notikuma vietām steidzas arī spilgtās krāsās krāsotie spēkrati. Pilnībā uz jauno vizuālo identitāti plānots pāriet tuvāko divarpus gadu laikā.

Jaunajā auto marķējumā izmantoti zilas, gaiši zaļas un pelēkas krāsas elementi. Elementu izvietojumā redzams arī latvisks ornaments jeb Laimas zīme. Spēkrata rotā uzraksts "Policija" un neliels uzraksts "Mūsu darbs – jūsu drošībai". Tāpat spēkrata sānos redzams policijas tālruņa numurs un neliela Latvija karodziņa emblēma.

Valsts policijas sabiedrisko attiecību nodaļas priekšnieces vietniece Ilze Jurēvica portālam "Delfi" pastāstīja, ka pāreja uz transportlīdzekļu jauno trafarējumu notiek pakāpeniski un plānveidīgi, izvērtējot esošo transportlīdzekļu nobraukumu, izlaiduma gadu, tehnisko stāvokli, kā arī Valsts policijas budžetā pieejamos finanšu līdzekļus. Plānots, ka policijas transportlīdzekļi varētu tikt "pārkrāsoti" līdz 2021.gada otrai pusei. Policija pērn jūnijā sabiedrību iepazīstināja ar jauno trafarējumu.

Vaicāta, kāpēc trafarējums jāmaina, policijas sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Sigita Pildava portālam "Delfi" norādīja, ka tas nepieciešamas praktisku iemeslu dēļ – patlaban Latvijas klimata apstākļos un vidē policijas mašīna nav pamanāma, ir mainījušās tehnoloģijas un nepieciešams uzlabot policijas automašīnu redzamību ielās. 1991. gadā Valsts policijai bija svarīgi, lai tās identitāte būtu radikāli atšķirīga no padomju milicijas laika, un atturīgi pelēkais ar ģerboni bijis tam laikam ļoti atbilstošs risinājums.



"Mūsdienīgi un moderni. Arī ikvienam iebraucējam uzreiz ir jāatpazīst, ka tā ir policijas automašīna," sacīja Pildava. Vēl, domājot par policijas identitātes maiņu, savulaik atsaukusies Latvijas Mākslas akadēmija, kas policijas transportlīdzekļu jaunā trafarējuma izstrādi iekļāva savā mācību programmā. Studenti pie šī uzdevuma strādāja visu mācību gadu, izpētot arī citu Eiropas valstu un ziemeļvalstu kaimiņu praksi. "Svarīgi, ka trafarējumu izstrādā jaunieši, kas arī ar to paši dzīvos vairākus gadus," pauda Pildava.

Kopumā policijai bija jāizvēlas labākais no septiņiem piedāvājumiem. "Patika gan vizuālais izskats un noformējums, gan stilizētā doma – pelēkās iestrādes ir vēl no vecā trafarējuma, bet dzeltenais un zilais ir jauns. Transportlīdzekļi ir vidē labi pamanāmi, tāpat izmantoti augstākās kvalitātes atstarojošie materiāli," komentēja Pildava.

Kamēr vēl pārmaiņu process nav noslēdzies, jaunais trafarējums ir iekļauts Valsts standartā, un Valsts policijas operatīvie transportlīdzekļi var veikt savas funkcijas ar abu veidu trafarējumiem - gan jauno, gan veco. Atbilstoši Valsts standartam Valsts policijas operatīvajiem transportlīdzekļiem līdz to ekspluatācijas beigām pieļaujams vecā parauga trafarējums.

Atbilstoši iepirkuma rezultātā noslēgtajam līgumam, viena transportlīdzekļa aplīmēšanas izmaksas ir no 370 eiro līdz 430 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atkarībā no transportlīdzekļa veida.

Košāki un pamanāmāki par vismaz diviem miljoniem eiro?

Vairākus mēnešu pēc automašīnu jaunās identitātes prezentācijas – tā paša gada decembrī, policija paziņoja, ka "jaunas formas" būs ne tikai automašīnām, bet arī policistiem pašiem. Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājas lapā pieejamā informācija liecina, ka jaunā dizaina formas tērpu piegādei sākotnēji bija paredzēts tērēt 2 066 115 eiro. Līgumu bija iecerēts slēgt uz trim gadiem.

Policija ar jauno formas tērpu ieviešanu gan šobrīd ir mazliet iepauzējusi, jo, lai ar jaunajiem tērpiem varētu apgādāt Valsts policijas amatpersonas, vēl ir jāapstiprina Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts policijas un Valsts policijas koledžas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpa un atšķirības zīmju apraksts". Policijā stāsta, ka pie šiem noteikumiem patlaban tiekot strādāts. Tāpat vēl ir nepieciešams pabeigt arī iepirkuma procedūru un atrast labāko piegādātāju, kuram pa spēkam būtu tik apjomīgs pasūtījums.

Runājot par jaunajiem formastērpiem, Pildava norādīja, ka "vienaldzīgo nebija" un arī tas ir labi. Arī ar policistu jauno izskatu plānots palielināt policistu redzamību, bet kvalitatīvs apģērbs ir būtisks elements arī dienesta funkciju izpildē.

"Jaunais piedāvājums formas tērpiem ir funkcionāls, ērts un atbilstošs dienesta uzdevumu pildīšanai Latvijai raksturīgajos klimatiskajos apstākļos. Tas atbilst Eiropas policijas uniformu labākajiem standartiem, kā arī ir ar rūpīgi izvēlētiem apģērbu materiāliem, ņemot vērā to funkcionalitāti un atbilstību apģērba pielietojumam," norāda Jurēvica. "Policijas vizuālā identitāte pat neapzinātā līmenī ietekmē drošības sajūtu," papildina Pildava, norādot, ka simbolikai uz formām arī ir svarīga nozīme, un tai tur ir jābūt.

Lai ar jaunajiem formas tērpiem varētu apgādāt Valsts policijas amatpersonas, kā jau minēts iepriekš, šobrīd atbildīgie strādā pie noteikumu projekta apstiprināšanas. Tāpat arī vēl nepieciešams pabeigt iepirkuma procedūru. Pašreizējā darba stadijā atsevišķas nianses vēl var mainīties, skaidro Jurēvica. Tieši nianses attiecīgi var ietekmēt gan izmaksu summu, gan jauno formas tērpu ieviešas laiku un citus svarīgus aspektus, tādēļ šobrīd policija vēl atturas detalizēti komentēt jauno formas tērpu iegādi, ieviešanas laiku un iespējamās izmaksas.

Formastērpu prezentācijā pērnā gada izskaņā tika lēsts, ka viena formas komplekta cena būtu ap 1500 eiro. Salīdzinājumam var minēt, ka, piemēram, Rīgas pašvaldības policijai viens formas tērpa komplekts rudens/ziemas un pavasara/vasaras sezonai kopā izmaksā ap 1350 eiro, portāls "Delfi" uzzināja pašvaldības policijā. Komplektā iekļauts vissezonas un siltinātais kostīms, ziemas zābaki, vasaras apavi, termoveļa, lietusmētelis, cimdi, cepure, atstarojoša veste, vasaras bikses un krekls, kā arī attiecīgi tādi sīkumi kā emblēmas, uzpleči, identifikācijas zīmes un bikšu siksnas.

Saistībā ar jauno formas tērpu iepirkumu iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV) jūnija vidū uzdeva Iekšlietu ministrijas (IeM) audita nodaļai veikt auditu par iespējamiem konkurences pārkāpumiem šajā iepirkumā. IeM sabiedrisko attiecību speciālists Māris Zariņš portālam "Delfi" norādīja, ka audits vēl nav noslēdzies, plānots, ka tā rezultāti būs zināmi nākamā mēneša laikā.

Tā kā Valsts policijas vizuālās identitātes maiņa sākta vēl pirms Ģirģens stājies iekšlietu ministra amatā, ministrs komentārus par šo jautājumu sniegšot pēc audita noslēgšanas, lūgts noskaidrot ministra viedokli par jaunajiem formas tērpiem un automašīnu trafējumu, portālam "Delfi" paskaidroja Zariņš.

Valsts policija iepriekš plānoja, ka pirmie pie jaunā apģērba šogad septembrī tiks ielās patrulējošie policisti, taču, ņemot vērā aizķeršanās ar iepirkuma procesu un valdības noteikumiem, tas, iespējams, nenotiks sākotnēji iecerētajā termiņā.

Kā sacīja Pildava, visu policisti ietērpšana jaunajās formās varētu ilgt divus līdz trīs gadus – policija centīsies tuvāko trīs gadu laikā pakāpeniski visus policistus ar formām apgādāt. Tāpat policija ir izveidojusi arī vecā ietērpa savākšanas mehānismu, lai izskaustu gadījumus, kad likumsargu apģērbu var ieraudzīt mugurā personām, kas ar policiju nekādi nav saistītas.



Starptautiskais krāsaino formas tērpu iepirkums – zem IUB lupas



Pēc IUB datiem policijas jauna dzaina formas tērpu un to detaļu piegādes konkursa nolikumu birojā bija apstrīdējusi SIA "PRO Fashion", kas norādīja uz vairākām neprecizitātēm nolikumā un neatbilstībām tehniskajā specifikācijā, kā arī minēja iespējamās diskriminācijas un konkurences ierobežošanas aspektiem, uz ko gan IUB iesniegumu izskatīšanas komisija jau uzreiz norādīja – šādas pazīmes nav konstatējamas un nolikumā minētās prasības rada vienādas iespējas visiem pretendentiem.

Kā liecina IUB dati, "PRO Fashion" iesnieguma izskatīšanā IUB piedalījās arī ieinteresētā piegādātāja SIA "Lola Dizains LV" pārstāvji. Sūdzību IUB izskatīja un 10. jūlijā pieņemtajā lēmumā norādīja, ka izanalizējot arī vairākus citus uzņēmuma minētos argumentus un pretenzijas, tie atzīstami par nepamatotiem.

IUB lēmumā norādīja, ka nav šaubu par konkursa nolikumā izvirzīto prasību atbilstību likumam, jo ir ņemams vērā arī tas, ka konkurss nav vērsts tikai uz Latvijas tirgu, ko apstiprina arī IUB tīmekļvietnē publicētajā 2019. gada 25. aprīļa paziņojumā par līgumu esošā norāde uz to, ka paziņojums ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kur tas arī ir publicēts.

Apkopojot lēmumā minēto,IUB iesniegumu izskatīšanas komisija pauda uzskatu, kā "PRO Fashion" iesniegums atbilstoši ir nepamatots, tāpēc nav nepieciešams veikt grozījumus konkursa nolikumā, kā to prasīja uzņēmums. Līdz ar to IUB atļāva pasūtītājam – Valsts policijai – turpināt iepirkuma procedūru, slēgt iepirkuma līgumu atklātā konkursā "Jaunā dizaina formas tērpu un to sastāvdaļu iegāde Valsts policijas amatpersonām (uz trīs gadiem)" un atstāt spēkā konkursa nolikumā iekļautās prasības.

2009. gadā Uzņēmumu reģistrā (UR) reģistrētā 1961. gadā dzimušajai Violetai Poļeskai pilnībā piederošā darba apģērbju un virsdrēbju ražotāja apgrozījums, saskaņā ar "Lursoft" datiem, pērn bija 790 486 eiro, bet peļņa – 59 235 eiro.

Savukārt SIA "Lola Dizains LV" UR reģistrēta 2014. gadā. Kā darbības veidus uzņēmums norādījis apģērbu un apavu vairumtirdzniecību. 2018. gadā tas apgrozīja 794 269 eiro. Gadu tas noslēdza ar 18 363 eiro peļņu. 100% uzņēmuma pieder 1971. gadā dzimušajai Lolitai Juženko.

Krāsains – tātad drošs!



Par likumsargu un viņu auto redzamības saistību ar drošību un noziedzības prevenciju minēts vairākos pētījumos. Piemēram, akadēmiskajā žurnālā "Journal of Law Enforcement" 2012. gadā publicēts Marka Tomasa pētījums par policijas automašīnu redzamību, kurā arī minēts, ka policijas automašīnu izskats un spēja iedzīvotājiem automašīnas ātri atpazīt ir tieši saistīts ar noziedzības novēršanu, jo rada pastiprinātu policijas klātbūtnes efektu, kas stiprina arī ar sabiedrības un pašu policistu drošību.

Autors gan arī min, ka tobrīd nav bijis daudz pētījumu par policijas automašīnu redzamību – ugunsdzēsēju automašīnu vizuālais tēls tobrīd bija izpētīts rūpīgāk.

Tā 1995. gadā pētnieki bija secinājuši, ka, piemēram, ugunsdzēsēju automašīnas, kuru trafarējumā izmantota spilgta laima dzeltena krāsa uz balta fona, daudz mazākā skaitā bijušas iesaistītas satiksmes negadījumos nekā tradicionālās krāsās krāsotās automašīnas.

Pētnieki skaidroja, ka automašīnas ar iestrādāto dzelteno krāsu vizuāli vairāk izceļas un tādējādi ir vieglāk pamanāmas, kas arī izskaidro mazāko satiksmes negadījumu skaitu.

Savukārt Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamenta 2009. gada pētījumā par operatīvo transportlīdzekļu redzamību tika norādīts, ka kontrastējošu luminiscējošu krāsu izmantošanas ideja operatīvo auto trafarējumā datējama jau ar 1965. gadu. Piemēram, Apvienotā Karaliste savu policijas automašīnu trafarējumā jau kopš 90. gadiem izmanto "Battenburgas modeli" atstarojošā zilā un fluorescējoša dzeltenā krāsā.

"Battenburgas modeļa" piemērošana policijas transportlīdzekļiem visā Apvienotajā Karalistē bija paredzēta, lai uzlabotu to redzamību, pamanāmību un identifikāciju ar tiesībaizsardzības iestādēm. Kopumā pētnieki bija nonākuši pie secinājuma, ka kontrastējošu krāsu izmantošana var pozitīvi ietekmēt redzamību, palīdzot autovadītājiem uz ceļa ātri pamanīt jebkādus draudus drošībai.