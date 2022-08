Aizsargātajiem lietotājiem atbalsts norēķiniem par elektrību būs pieejams līdz aprīlim

Aizsargātajiem lietotājiem atbalsts norēķiniem par elektrību būs pieejams līdz nākamā gada aprīļa beigām, par otrdien, 30. aprīlī, valdībā pieņemto lēmumu portālu "Delfi" informēja Ekonomikas ministrijā (EM).

Ekonomikas ministre Ilze Indriksone (NA) sacīja, ka elektroenerģijas vidējās vairumtirdzniecības cenas arī turpmākajos mēnešos saglabāsies augstā līmenī, negatīvi ietekmējot mājsaimniecību ekonomisko situāciju, tāpēc par četriem mēnešiem tiks pagarināts jau pērn pieņemtais lēmums par palielinātu atbalstu aizsargātajiem lietotājiem.

Tas nozīmē, ka līdz 2023. gada 30. aprīlim atbalsts norēķiniem par elektroenerģiju būs sekojošs:

trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai – 15 eiro;

ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti – 15 eiro;

personai ar pirmās invaliditātes grupu vai tās aizgādnim – 15 eiro;

daudzbērnu ģimenei – 20 eiro.

Elektroenerģijas tirgus likumā noteikts, ka aizsargātajiem lietotājiem tiek nodrošinātas tiesības saņemt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu, kas būtībā ir no valsts budžeta finansēts elektroenerģijas rēķina maksājuma samazinājums. Atbalstu aizsargātajiem lietotājiem sniedz Būvniecības valsts kontroles birojs.

2021. gada 1. septembrī sāka darboties aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēma (ALDIS) - jauns un efektīvs risinājums automātiskā atbalsta piešķiršanā elektroenerģijas izmaksu segšanai daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem ar invaliditāti, ģimenēm ar bērniem ar invaliditāti, maznodrošinātajām mājsaimniecībām.

Tāpat EM informēja, ka no ceturtdienas, 1. septembra, līdz 2025. gada 31. decembrim elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (OIK) vidējā likme būs 0 eiro par megavatstundu (MWh), obligātā iepirkuma atbalsta izmaksas sedzot no AS "Latvenergo" dividenžu ieņēmumiem.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka Ministru kabineta otrdien, 30. augustā, izskatīja EM sagatavoto konceptuālo ziņojumu "Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai", kurā ministrija piedāvāja atteikties no OIK.

Vienlaikus valdība uzdevusi EM izstrādāt grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā, piedāvājot risinājumu, kura ietvaros obligātā iepirkuma izmaksas gan līdz 2025. gadam, gan turpmāk netiks segtas no Latvijas elektroenerģijas galalietotājiem.

EM informēja, ka šā gada pirmajā pusgadā ir ievērojami samazinājies obligātā iepirkuma valsts atbalsta saņēmēju skaits. Saskaņā ar Būvniecības valsts kontroles biroja datiem, par obligātā iepirkuma atļauju derīguma termiņiem, OIK atbalstu saņemošo koģenerācijas staciju skaits pakāpeniski samazināsies arī turpmāk, tādējādi mazinot obligātā iepirkuma kopējās izmaksas.

"Esam raduši risinājumu OIK atcelšanai visiem lietotājiem, vienlaikus pilnveidojot esošo atbalsta sistēmu. Elektroenerģijas obligātā iepirkuma sistēmas izbeigšana nav iespējama, taču ir iespējama obligātā iepirkuma atbalsta izmaksu segšana no valsts puses, lai līdz 2025. gada beigām elektroenerģijas lietotāju rēķinos OIK ailītēs būtu nulle. Papildus tam tiks gatavoti grozījumi tiesību aktos, lai arī turpmāk, pēc 2025. gada, elektroenerģijas gala lietotājiem OIK maksājumi nebūtu jāveic," sacīja ekonomikas ministre.