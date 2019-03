Aiztur valsts dotāciju Rīgas domei par personu ar invaliditāti pārvadājumiem

Sabiedriskā transporta padome piektdien nolēma aizturēt avansa dotāciju 2,2 miljonu eiro apmērā Rīgas domei par pasažieru ar invaliditāti pārvadājumiem 2019. gada otrajā ceturksnī, informēja padomes sēdē.

Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš sēdē aicināja Sabiedriskā transporta padomi uz mēnesi aizturēt dotāciju Rīgas domei par personu ar invaliditāti sabiedriskā transporta pārvadājumiem, skaidrojot, ka direkcijas pienākums ir pārliecināties, ka dotācija nonāks tiem mērķiem, kam tā tiešām ir paredzēta.

Godiņš piebilda, ka arī iepriekš ir bijuši gadījumi, kad ir aizturētas dotācijas kādam pārvadātājam vai pilsētai. "Tāda ir prakse un tā turpināsies, ja mums radīsies aizdomas. Tas nav jautājums par apzinātu vēršanos pret Rīgu. Tas ir mūsu pienākums izvērtēt, ka līdzekļi nonāk pareizajam mērķim," teica ATD vadītājs.

Viņš arī norādīja, ka Autotransporta direkcija saņem informāciju no Rīgas domes un no pašvaldības SIA "Rīgas satiksme". "Neesam saņēmuši vēl visu, tomēr liela daļa informācijas ir saņemta. Izpēte notiek, jo pastāv krasas atšķirības starp pārvadāto personu ar invaliditāti skaitu. "Rīgas mikroautobusu satiksme" pārvadājusi 14% invalīdu, "Rīgas satiksme" - 4%, bet reģionālie pārvadātāji - 8%," skaidroja Godiņš, piebilstot, ka "Rīgas mikroautobusu satiksmē" 22% personu ar invaliditāti saņēmuši biļetes pie vadītāja, bet "Rīgas satiksmes" transportlīdzekļos - 9%.

Tāpat Autotransporta direkcija vērtē visas unikālās e-talonu validācijas un, apkopojot datus, secināts, ka ir personas ar invaliditāti, kas mēnesī e-talonu validējušas 250-300 reižu. "Tas liek uzdot jautājumus, vai tas ir iespējams," teica Godiņš.

Autotransporta direkcija arī pieprasījusi informāciju par personām, kuras Rīgas sabiedriskajā transportā brauc ar atlaidi, valsts institūcijās pārbaudot, vai attiecīgajam e-talonam ir spēkā esoša invalīdu apliecība.

Tāpat viņš informēja, ka Autotransporta direkcijas darbinieki piedalījušies pārbaudēs kopā ar sabiedriskā transporta kontrolieriem, pārbaudot maršrutus, kuros, pēc statistikas datiem, pārvietojas visvairāk personu ar invaliditāti.

Godiņš minēja, ka, pārbaudot šos reisus, sabiedriskajā transportā bija mazāk personu ar invaliditāti, nekā vidēji katrā braucienā atbilstoši iepriekšējai Rīgas domes statistikai. Autotransporta direkcijas ieguvusi datus par kopuma 47 pārbaudēm, no kurām personas ar invaliditāti bija tikai 16 maršrutos.

Savukārt "Rīgas satiksmes" pagaidu valdes loceklis Jānis Meirāns pauda, ka uzņēmums ir analizējis situāciju, secinot, ka atsevišķos maršrutos ir vairāk personu ar invaliditāti. "Mums nav skaidrs, kāpēc tiek plānots aizturēt dotāciju. Mēs kā uzņēmums no tā ļoti necietīsim. Mūsuprāt, statistiku var dažādi pagriezt un, vismaz mūsu skatījumā, neviens gadījums nav saistīts ar mūsu vai "Rīgas mikroautobusu satiksmes" pārkāpumiem," viņš teica.

Sabiedriskā transporta padome nolēma aizturēt Rīgas domei dotāciju par 2019.gada otro ceturksni 2,2 miljonu eiro apmērā.

Lūgts komentēt, cik lielu robu budžetā šāds lēmums varētu atstāt, Rīgas mērs Nils Ušakovs (S) žurnālistiem uzsvēra, ka patlaban to nevarēs to komentēt, jo nezinot, bet jautāšot to "Rīgas satiksmei".

"Rīgas satiksmes" valde esot informējusi mēru, ka ir bijuši gadījumi, ka personas ar invaliditāti un citi pasažieri, kas izmanto brīvbiļetes, pa dienu pārvietojas ļoti daudz reizes. Kā klāstīja Ušakovs, viens no skaidrojumiem esot bijis, ka tie ir cilvēki, kas strādā kā kurjeri. Savukārt otrais pieņēmums ir, ka caur kioskiem varētu būt tirgotas viltotas braukšanas kartes. Tāda situācija jau esot bijusi pirms vairākiem gadiem.

"Te noteikti ir darbs Valsts policijai, lai saprastu, kā tas varēja notikt," piebilda pilsētas mērs.

Jau ziņots, ka, analizējot Rīgas domes un "Rīgas satiksmes" sniegto informāciju par pasažieru ar pirmās un otrās grupas invaliditāti pārvadājumiem, Autotransporta direkcijai ir radušās aizdomas par nekorektu minēto kategoriju pasažieru pārvadājumu uzskaiti Rīgas pilsētas nozīmes maršrutos. Tādēļ līdz pilnīgai situācijas noskaidrošanai, Autotransporta direkcija rosināja Sabiedriskā transporta padomei pieņemt lēmumu - aizturēt Rīgas domei avansā izmaksājamo kompensāciju par 2019.gada otro ceturksni.

Dotācijas avansa maksājuma apmērs tiek rēķināts, balstoties uz Rīgas domes sniegto prognozi par plānoto pasažieru ar invaliditāti skaitu un Autotransporta direkcijas prognozes izvērtējumu. Pēc faktisko rezultātu apkopošanas, Autotransporta direkcija veic avansā samaksātās dotācijas pārrēķinu un attiecīgi koriģē nākamā perioda maksājumu.

Gadījumā, ja tiks atklāts, ka Rīgas domes sniegtā informācija par pārvadāto pasažieru ar invaliditāti skaitu ir nekorekta, attiecīgi Autotransporta direkcija veiks dotāciju pārrēķinu, un nākamā perioda dotāciju maksājums tiks samazināts par atbilstošo summu.