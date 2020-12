Arī apelācijas tiesa lemj par labu Bunkus ģimenei strīdā ar Gobzemu

Rīgas apgabaltiesa lēmusi par labu nogalinātā maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus ģimenei strīdā ar Saeimas deputātu Aldi Gobzemu par Bunkus goda un cieņas aizskaršanu. Tiesa piedzinusi no politiķa 10 000 eiro kaitējuma kompensāciju. Spriedumā tiesa arī norādījusi, ka Bunkus ģimenei ir tiesības celt prasību par nelaiķa goda un cieņas aizskaršanu, portāls "Delfi" noskaidroja tiesā.

Apelācijas instances tiesa atzina par nepatiesām, kā arī Bunkus godu un cieņu aizskarošām vairākas Gobzema izplatītās ziņas. Apelācijas instances tiesas spriedumā atzīts, ka deputāta izteikumi ir ziņas nevis viedoklis. Tas secināms gan no izteikumu gramatiskā un sintaktiskā formulējuma, no to izplatīšanas platformām, gan no tā, ka izteikumi pakļaujas patiesības pārbaudei, kā arī citiem kritērijiem.

Apelācijas instances tiesa nolēma piedzīt no Gobzema par labu prasītājiem kopumā 10 000 eiro morālā kaitējuma kompensāciju un nolēma, ka politiķim būs jāsedz prasītāju tiesāšanās izdevumi.

Prasība noraidīta daļā par morālā kaitējuma kompensācijas – 40 000 eiro – piedziņu.

Nosakot piedzenamās morālā kaitējuma kompensācijas apmēru, Civillietu tiesas kolēģija konkrētajā gadījumā ņēmusi vērā nepatieso ziņu saturu, izplatīšanas sistemātiskumu, nevainīguma prezumpcijas pārkāpumu, tiesu praksi salīdzināmās lietās un citus faktorus.

Jau ziņots, ka lietā par goda un cieņas aizskaršanu prasītāji ir nogalinātā advokāta ģimenes locekļi Dace, Ojārs, Kristaps un Kaspars Bunkus. Šajā gadījumā runa ir par Gobzema izteikumiem 2018. gadā priekšvēlēšanu laikā.

"Pirms divām nedēļām tiek nošauta valsts amatpersona, kas ir visiem zināms bandīts," tā par nogalināto Mārtiņu Bunku 2018. gada gada 13. jūnijā LTV raidījumā "Tieša runa" paziņoja tobrīd vēl "KPV LV" deputāta un premjera amata kandidāts Aldis Gobzems. Šis ir viens no izteikumiem, par ko Bunkus ģimenes locekļi Gobzemu iesūdzēja tiesā.

Mārtiņš Bunkus tika nošauts 2018. gada 30. maija rītā, kad viņš ar automašīnu brauca garām Rīgas Meža kapiem. Īsi pēc slepkavības netālu no notikuma vietas tika atrasta sadedzināta ar viltotiem valsts numuriem aprīkota automašīna, kura, visticamāk, bija saistīta ar slepkavību.

Janvārī pirmās instances tiesa noraidīja citu Bunkus ģimenes prasību pret Gobzemu, kurā no deputāta vēlējās piedzīt 10 000 eiro.

Šajā lietā atbildētājs bija arī izdevniecība "Dienas Bizness", kas publicēja Gobzema izteikumus. Gobzems intervijā laikrakstam 2018.gadā uzsvēra, ka Mārtiņa Bunkus brālis Kaspars ir bijis Valsts ieņēmumu dienesta (VID) amatpersona un ir izmantots dienesta stāvoklis, lai piedāvātu uzņēmējiem sakārtot problēmas ar VID, pretī prasot samaksu.