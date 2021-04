Ārsta izziņu nevajag – kas jāzina par otro poti pret Covid-19

Kad ir saņemta pirmā pote pret Covid-19, pēc kāda laika ir jāsaņem arī otrā vakcīnas deva, lai nodrošinātu labāku aizsardzību pret smagu saslimšanu. Kas jāzina cilvēkiem pirms došanās saņemt otro poti un vai atkal vajadzīga izziņa no ģimenes ārsta par piederību kādai no prioritāri vakcinējamo grupām, skaidroja portāls "Delfi".

Iedzīvotājs vēlmi vakcinēties apstiprina vienu reizi, portālam "Delfi" uzsvēra Vakcinācijas projekta biroja pārstāve Agnese Strazda.

Dodoties uz vakcināciju pirmo reizi, iedzīvotājs pēc pirmās vakcīnas saņem informāciju no vakcinācijas veicēja par otrās devas saņemšanas datumu, kas kalpo kā apstiprinājums otrās vakcīnas saņemšanai, viņa skaidroja.

Līdz ar to, atkārtoti vietnē "manavakcina.lv" vai pa tālruni 8989 nav jāpiesakās.

Cilvēkam gan ir jāpiefiksē vakcinācijas diena un laiks, kā arī vieta.

Strazda norādīja, ka, nākot uz vakcīnas pret Covid-19 otrās devas saņemšanu, nekādi apstiprinājuma dokumenti vairs nav nepieciešami, jo jau pie pirmās devas saņemšanas nepieciešamās pārbaudes tika veiktas. Jāņem līdzi tikai personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte.

Kā norādīts Zāļu valsts aģentūras (ZVA) mājaslapā pie atbildēm uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, intervālu starp pirmo un otro devu var pagarināt tikai gadījumos, ja rodas pamatoti medicīniski vai epidemioloģiski iemesli, kādēļ persona savlaicīgi nevar saņemt vakcīnas otro devu.

"Pfizer/BioNTech" vakcīnas pret Covid-19 otrā deva jāsaņem 21 dienu pēc pirmās devas. Savukārt "Moderna" vakcīnas otrā deva jāsaņem 28 dienas jeb četras nedēļas pēc pirmās devas, norāda ZVA.

Savukārt "AstraZeneca" vakcīnai otrās devas saņemšanai rekomendētais intervāls ir 9 līdz 12 nedēļas. Pieejamie dati uzrāda, ka vakcīnas iedarbīgums ir augstāks, ja vakcīnas otrā deva saņemta vēlāk par četrām nedēļām, uzsver ZVA.

Kā vēstīts, tie iedzīvotāji, kuri aprīļa vidū masu vakcinācijas centros saņēma pirmo poti pret Covid-19 tā dēvētajā brīvajā rindā, otro vakcīnas devu saņem tajā pašā vietā, kurā pirmo, portālam "Delfi" sacīja Vakcinācijas biroja pārstāve Agnese Strazda.

Līdz ar to vakcinācijas projekta organizatoru galvenais uzdevums būs pēc noteikta laika atkal vērt vaļā šos centrus, lai vakcinētu konkrētus iedzīvotājus, viņa sacīja.

"Šobrīd iedzīvotājam vakcinācijas kartītē tiek norādīts datums, kurā notiks otrās devas saņemšana, līdz ar to, to informāciju iedzīvotājs saņem no vakcinācijas veicēja," norādīja Strazda, piebilstot, ka dažos gadījumos varbūt nav norādīts precīzs laik – stunda –, bet vakcinācijas veicējs pirms konkrētās vakcinācijas dienas laicīgi sazināsies ar šiem iedzīvotājiem, lai piešķirtu viņiem konkrētu laiku.

Jau ziņots, ka pērn 28. decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas - seniori vecumā no 60 gadu vecuma, cilvēki ar hroniskām saslimšanām, kā arī citas.

Šā gada 3. aprīlī pirmo reizi tika atvērti speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri.