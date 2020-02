AT priekšsēdētāja amata kandidāti jāizvirza līdz 16. martam

Šī gada 15. jūnijā beidzas pilnvaru termiņš Augstākās tiesas (AT) priekšsēdētājam Ivaram Bičkovičam. Līdz 16. martam AT senatoriem no sava vidus jāizvirza AT priekšsēdētāja amata kandidāti, portāls “Delfi” uzzināja tiesā.

Plēnuma sekretāre apkopos pieteikumus un sagatavotos dokumentus nosūtīs Tieslietu padomei, kas uzklausīs visus kandidātus un sniegs savu viedokli par tiem AT plēnumam.

Pēc tam AT plēnumam būs jāizvirza viens kandidāts, bet galīgo lēmumu pieņems Saeima.

Bičkovičs AT priekšsēdētāja amatā ievēlēts 2008. gadā uz septiņu gadu pilnvaru termiņu un 2015. gadā ievēlēts atkārtoti uz piecu gadu pilnvaru termiņu.

Likumā „Par tiesu varu" noteikts, ka AT priekšsēdētāja pilnvaru termiņš ir pieci gadi un viena persona šo amatu var pildīt ne ilgāk kā divus termiņus pēc kārtas.