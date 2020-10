Atcelti Rīgas maratona laikā paredzētie satiksmes ierobežojumi

Ņemot vērā, ka ar Ministru kabineta lēmumu ir atcelti 10. un 11. oktobrī plānotie "Rimi" Rīgas maratona pasākumi, tiek atceltas arī nedēļas nogalē paredzētās satiksmes izmaiņas un ierobežojumi, portālu "Delfi" informēja Rīgas domes Satiksmes departamentā.

Autosatiksmei ir atvērta 11. novembra krastmala, un sabiedriskais transports nedēļas nogalē kursēs atbilstoši ierastajam grafikam.

Vienlaikus iedzīvotājiem jārēķinās, ka nedēļas nogalē asfaltēšanas darbu dēļ jebkurā gadījumā tiks slēgts Čaka un Marijas ielu posms no Stabu līdz Merķeļa ielai. Sagatavošanas darbi, kas satiksmi būtiski neietekmēs, tiks sākti jau 9. oktobrī no pulksten 22:00, bet minētais ielas posms satiksmei tiks slēgts no pulksten 00:00. Ielas asfaltēšanas darbi tiks pabeigti svētdien līdz pulksten 05:30, kad sāks kursēt pirmie sabiedriskā transporta līdzekļi un iela tiks atvērta visiem.

Piektdien, 9. oktobrī no pulksten 22:00 notiks sagatavošanas darbi, kas ietver aku lūku atskaldīšanu, gruntēšanu un tehnikas sagatavošanu, savukārt sestdien, 10 oktobrī, no 00:00 līdz 05:00 asfaltēšanas darbi tiks veikti no Stabu ielas līdz Blaumaņa ielai.

Tāpat sestdien dienas laikā tiks veikti sagatavošanas darbi asfaltēšanai posmā no Blaumaņa ielas līdz Merķeļa ielai (frēzēšana, aku atkalšana un krustojumu pieslēgumu izbūve), bet vakarpusē minētajā posmā sāksies asfaltēšanas darbi. Tie noslēgsies svētdienas rītā, 11. oktobrī, pulksten 05:30, kad iela tiks atvērta satiksmei.

Asfaltēšanas darbu laikā aptuveni uz stundu tiks slēgti šķērsojamo ielu krustojumi, bet katrā šķērsojamajā ielā tiks nodrošināti satiksmes regulētāji, kas novirzīs plūsmu uz apbraucamajām ielām. Asfaltēšanas darbu laikā A. Kalniņa un Pērses ielas tiks pārveidotas par divvirzienu kustības ielām, bet Stabu ielai ierobežojumi nav paredzēti.

Gadījumā, ja sliktu laikapstākļu dēļ asfaltēšanas darbus nebūs iespējams veikt, asfaltēšana notiks svētdien, 11. oktobrī, no pulksten 22:00 līdz pirmdienas rīta pulksten 03:00. Šajā gadījumā Marijas ielas un Čaka ielas posms līdz Stabu ielas krustojumam satiksmei tiks atvērts satiksmei līdz pulksten 05:00.

Ministru kabinets piektdien ārkārtas sēdē lēma par "Rimi" Rīgas maratona un citu pasākumu, kuros iespējama cilvēku masu pulcēšanās, atcelšanu.

Lai atceltu Rīgas maratonu, ministru kabinets pieņēma punktu, kurā norādīts, ka līdz 31. decembrim Latvijā nevar notikt ārtelpu pasākumi, kuros piedalās vairāk nekā 300 cilvēki, un kuros notiek aktīva kustība, skriešana vai maratons.

Pēdējās pāris nedēļas un īpaši pēdējās dienās Latvijā vērojams Covid-19 saslimušo personu straujš pieaugums. Pēdējā diennaktī Latvijā veikts 4551 Covid-19 tests, reģistrēti 137 jauni saslimšanas gadījumi, kas ir līdz šim augstākais rādītājs kopš Covid-19 sākuma. Tāpat otro dienu pēc kārtas Latvijā stacionēti 10 Covid-19 slimnieki, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotā informācija. Līdz ar to, kopā stacionāros ārstējas 47 pacienti: 42 ar vidēji smagu slimības gaitu, bet pieci ar smagu slimības gaitu.

Ņemot vērā tendences, sabiedrībā pieaugusi diskusija un skepse par "Rimi" Rīgas maratona lietderību. Piektdienas Ministru kabineta sēdē karstākās diskusijas bija tieši par "Rimi" Rīgas maratona norisi vai aizliegšanu.

Sākotnēji maratonam bija jārisinās 16.-17. maijā, tomēr Covid-19 pandēmijas dēļ tas tika atcelts uz vēlāku laiku. Pēc tam rīkotāji paziņoja, ka "Rimi" Rīgas maratons notiks oktobra otrajā nedēļas nogalē.

Pēc valdības lēmuma "Rimi" Rīgas maratona rīkotāji paziņojumā visiem dalībniekiem aicināja izskriet distances "virtuāli".

"Pēdējās dienās COVID-19 vīruss Latvijā un pasaulē atkal sacēlis pamatīgu vētru, radot nozīmīgus infekcijas riskus Jums, mums, visai Latvijai. Lai arī bijām gatavi covid-drošam maratonam, visiem būs labāk, ja brīvdienās izskriesimies neklātienē - virtuāli. Respektēsim valdības lēmumu un nepulcēsimies, kā arī neskriesim iecerētajā trasē – šoreiz izskrienamies pa citām mīļākajām takām, parkiem, upmalām un mežiem," teikts paziņojumā. "Labā ziņa, ka Džuniči Kavaniči radītās medaļas ir ieradušās Latvijā un ir gatavas iegult Jūsu kolekcijā! Visi reģistrētie dalībnieki, neatkarīgi no tā vai brīvdienās dosieties virtuālajā skrējienā vai nē, varēs tikt pie medaļām. Kad un kā? Ziņosim. Paldies Jums par pacietību, paldies mūsu ilgtermiņa partneriem, paldies komandai, Rīgas Domei un dienestiem! Turam možu garu un tiekamies virtuālajā pasaulē."

Sestdien, 10. oktobrī, bija plānots "Rimi" Bērnu skrējiens, bet galvenie starti "Rimi" Rīgas maratonā bija paredzēti svētdien, 11. oktobrī.