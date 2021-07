Attālinātā darba laikā parlamentārieši kompensācijās saņēmuši vairāk nekā 200 000 eiro, vēsta LTV

Attālinātā darba laikā kompensācijās Saeimas deputāti saņēmuši jau vairāk nekā 200 000 eiro. Lai arī viņi ilgāk nekā gadu strādā attālināti, parlamentārieši akcentējuši, ka arī šajā laikā dodas uz Saeimu, tāpēc daļa no viņiem turpina saņemt kompensācijas par transportu un dzīvokļiem, ceturtdien, 22. jūlijā, vēstīja Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "Panorāma".

Deputātiem ir tiesības saņemt kompensāciju par ceļa izdevumiem vai dzīvokļa īri. Tās apmērs ir atkarīgs no dzīvesvietas – jo tālāk no Rīgas deputāts dzīvo, jo lielāka kompensācija viņam pienākas.

Kompensācijas ir ieviestas, lai nodrošinātu vienlīdzību starp deputātiem no reģioniem un viņu Rīgas kolēģiem.

Šī gada jūnijā lielākās kompensācijas saņēmuši galvenokārt opozīcijas deputāti. Jānis Vucāns (ZZS) saņēmis 799 eiro, Jānis Krišāns (ZZS) saņēmis 771 eiro, Gundars Daudze (ZZS) – 739 eiro, Vladimirs Nikonovs (S) – 736 eiro, savukārt Jānis Tutins (S) jūnijā saņēmis 735 eiro.

Saeimas deputāts Vucāns LTV skaidroja: "Tas ir tāpēc, lai tie deputāti, kas ievēlēti no reģioniem, lai viņi varētu ar tādu pašu intensitāti piedalīties darbā, jo izbraukāt katru dienu 200 kilometrus uz vienu un uz otru pusi nav iespējams."

Maijā lielāko kompensāciju, 865 eiro, saņēmis deputāts Krišāns. 811 eiro kompensācijā saņēmis Vucāns, 758 eiro saņēmis deputāts Mārtiņš Šteins (AP), 756 eiro maijā saņēmis Tutins, savukārt Daudze maijā kompensācijā saņēmis 751 eiro.

Covid-19 pandēmijas ietekmē daudziem nācās strādāt attālināti, arī Saeimas deputātiem. Pirmā attālinātā parlamenta sēde, izmantojot e-Saeimas platformu, notika pērn, 26. maijā. Šajā laika posmā parlamentāriešiem turpināja izmaksāt transporta un dzīvokļu kompensācijas.

Kopumā kopš iepriekšējā gada oktobra kompensāciju apmērs samazinājies, bet lielākā kompensācija bija augustā, vēstīja LTV.

Tiesa, ne visi deputāti ir pieteikušies uz kompensācijām, un viņi parasti arī nesaņem visu iespējamo kompensācijas apmēru, kas viņiem varētu pienākties.

Parlamentārieši skaidrojuši: neskatoties uz to, ka šajā laikā darbs notiek attālināti, liela daļa no viņiem turpina doties uz Saeimu. Arī parlamenta sēdēs deputāti lielākoties piedaloties no saviem kabinetiem Saeimā, taču nepulcējās vienā lielā zālē, ņemot vērā epidemioloģiskos ierobežojumus.

"Tā situācija varētu būt atšķirīga, jo ir deputāti, kuriem darba pienākumi vairāk liek būt šeit uz vietas, klātienē. Arī ārpolitiskie sakari nav apstājušies," LTV raidījumam "Panorāma" pauda Vucāns.

Parlamentārietis Andrejs Klementjevs (S) raidījumam teica: "Ja deputāts neizmanto transportu, tad skaidrs, ka viņš nepieprasa kompensāciju. Ar dzīvokļiem, nekustamo īpašumu, ko deputāti īrē, ir sarežģītāk, jo līgumi noslēgti uz četriem gadiem, biežāk uz ilgāku posmu un neviens nekustamā īpašuma saimnieks nedos iespēju uz 3-4 mēnešiem deputātiem nemaksāt vai izbraukt no šiem dzīvokļiem."

Kompensāciju izmaksa arī tiek pārbaudīta. Piemēram, pašlaik notiek tiesvedība lietā, kurā Saeimas deputāts Aldis Adamovičs ("Jaunā Vienotība") apsūdzēts par transporta un dzīvojamo telpu īres kompensāciju izkrāpšanu. Adamovičs apsūdzībai nepiekrīt.

Jau ziņots, ka Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa augusta sākumā turpinās skatīt krimināllietu, kurā apsūdzēts Saeimas deputāts Adamovičs.

"Kompensāciju naudas izmantošanas atbilstībai ļoti sīki seko līdzi Korupcijas novērošanas un apkarošanas birojs [KNAB], mēs esam pieredzējuši vairākus gadījumus, kad ir pieķerti deputāti, kas, iespējams, nelietderīgi izmantojuši kompensācijas. Domāju, ka KNAB turpina šo lietu vētīšanu," LTV pauda Jaunās konservatīvās partijas deputāts Krišjānis Feldmans.

Vairākkārt ir rosinātas diskusijas par šīm deputātu kompensācijām. Saeimai šogad arī nodota iedzīvotāju iniciatīva par parlamentāriešu transporta kompensāciju aizstāšanu ar sabiedriskā transporta biļetēm. Iniciatīva šobrīd ir parakstīta gandrīz 17 tūkstošu reižu. Pagaidām politiķi nesteidz šo sistēmu mainīt.