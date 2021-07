Augstskolas: Šogad topošie studenti augstu vērtē studiju iespējas medicīnā, tiesību zinātnē, komunikācijā un inženierijā

Noslēdzoties pieteikšanās periodam pamatstudiju programmās, studētgribētāji šogad augstu vērtējuši studijas medicīnas, tiesību zinātnes, komunikācijas un arī inženierijas jomās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) pārstāvji atklāja, ka RSU šogad jaunos studentus uzņem kopumā 62 studiju programmās sociālajās zinātnēs, medicīnā un veselības aprūpē latviešu valodā. RSU šogad saņēma vairāk nekā 7800 pieteikumu. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, šogad par 10% ir audzis unikālo RSU reflektantu skaits, proti, augstskola saņēma pieteikumus no 2845 personas.

Populārāko studiju programmu tops, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir saglabājies nemainīgs: RSU pieprasītākā programma bija "Medicīna", "Fizioterapija", "Uzturs", "Zobārstniecība", "Psiholoģija", "Tiesību zinātne", "Starptautiskais mārketings un reklāma", kā arī "Multimediju komunikācija". Šogad liela interese par studiju programmu "Māszinības", kā arī par studiju programmu "Vecmātes".

RSU rektors Aigars Pētersons pauda, ka ceturto gadu pēc kārtas RSU ir saņēmusi ievērojamu pieteikumu skaitu pamatstudiju programmās. "Esam gandarīti, ka liela interese ir par medicīnas studijām, zobārstniecību, māszinībām, kā arī par lielo interesi par studijām sociālo zinātņu programmās, kurās RSU nav valsts budžeta vietu," viņš atzina.

Pēc Pētersona sacītā, liela interese ir arī par RSU sociālo zinātņu studiju programmām angļu valodā. Viņš norādīja, ka šī gada uzņemšana vēlreiz apliecina, ka studētgribētāji izvēlas programmas, kas piedāvā skaidri apgūstamas prasmes un ļauj ātri iekļauties darba tirgū. "Studētgribētājs seko kvalitātei," viņš piebilda.

Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks medijus informēja, ka uzņemšanas rezultātus vērtē kā ļoti labus. Viņa ieskatā, aizvadītais attālināto mācību gads nav mazinājis jauniešu vēlmi iegūt augstāko izglītību. "Tā ir laba zīme ne tikai mums kā augstskolai, bet arī sabiedrībai kopumā," pauda augstskolas rektors.

Kā norādīja Muižnieks, kuplais pieteikumu skaits studiju programmā "Ārstniecība" liecina, ka topošie mediķi augstu vērtē iespējas izmantot jauno Zinātņu mājas infrastruktūru, sinerģiju ar daudzveidīgo universitātes dabas un sociālo zinātņu ekosistēmu.

Vienlaikus noskaidrots, ka arī LU turpinās ārvalstu studentu uzņemšanas process, tāpēc par ārvalstnieku pieprasījumu pēc LU studiju programmām būs zināms vien augustā. Savukārt pieteikumus patlaban ir iesnieguši 395 ārvalstu pilsoņi. Pērn šo skaits bija lielāks - 2980 ārvalstnieki. Populārākās valstis šogad ir Vācija, Somija, Indija, Pakistāna, Nigērija, Kamerūna, Azerbaidžāna.

Savukārt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Ārējās komunikācijas nodaļas projektu vadītāja Lāsma Vaivare atklāja, ka tā palikusi nemainīga pēdējos trīs gadus - populārākās joprojām ir ar informācijas tehnoloģijām un datorsistēmām saistītas programmas, kā arī arhitektūra, būvniecība, uzņēmējdarbība un vadīšana, muitas un nodokļu administrēšana, kā arī telekomunikācija, medicīnas inženierija un fizika.

Pēc Vaivares sacītā, kopumā šī brīža rezultāti liecina, ka jaunieši ir saklausījuši darba devēju teikto, ka darba tirgū trūkst inženierzinātņu un augsto tehnoloģiju speciālistu

Ņemot vērā, ka šogad apstiprināto pieteikumu skaits ir līdzīgs pērnajam, RTU ar šo brīža rezultātu ir apmierināta.

Vaicāta par ārvalstu studentu aktivitāti pieteikšanās procesā, Vaivare norādīja, ka patlaban vēl notiek pieteikumu iesniegšana un pagaidām nevar pateikt, no kādām valstīm ir vairāk vai mazāk studētgribētāju, kā arī kādas ir ārvalstu studentu pieprasītākās programmas. Viņa atgādināja, ka ārvalstu studentu noformēšanas process uzņemšanai universitātē ir ilgāks, līdz ar to šāda informācija būs zināma tikai vēlāk - tuvāk rudens semestra sākumam.

Jau ziņots, ka arī šogad otro gadu pēc kārtas augstskolas ir saņēmušas augstu reflektantu pieteikumu skaitu dažādās studiju programmās. Pērn augstskolas saņēma lielāko pieteikumu skaitu pēdējo piecu gadu laikā - 10 296 pieteikumus, un arī šogad reflektantu skaits ir saglabājies gandrīz tikpat augsts - augstskolas saņēmušas 10 182 pieteikumus, no kuriem 9376 jeb 92,1% ir apstiprināti pirmajā prioritātē.

Pēc informācijas vienotās uzņemšanas vietnē portālā "Latvija.lv", šogad ir pēdējos deviņos gados augstākais to reflektantu pieteikumu skaits, kuri apstiprināti pirmajā prioritātē. Pēdējo reizi tik augsts pieteikumu skaits bijis uz 2013./2014. mācību gadu. Savukārt viens no augstākajiem rādītājiem ir bijis uz 2011./2012. mācību gadu, kad augstskolas saņēma 11 547 studiju pieteikumus, no kuriem 11 006 jeb 95,31% tika apstiprināti.

Kā katru gadu, nemainīga pieteikumu skaita līdere ir LU. Šajā augstskolā apstiprināti jau 4840 reflektantu pieteikumi, savukārt kopumā saņemti 19 086 pieteikumi visās prioritātēs. Otrajā vietā ierindojās RTU, bet trešajā Rīgas Stradiņa universitāte. No reģioniem līdere bija Daugavpils Universitāte.