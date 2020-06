'Bondara lieta' viedokli nemaina – 'Progresīvie' RD vēlēšanās grib sadarboties ar AP

Otrdien, 2. jūnijā, noslēdzās partijas "Progresīvie" biedru aptauja, kurā vairākums biedru atbalstīja kopīgu startu gaidāmajās Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās ar partiju apvienību "Attīstībai/Par", portālu "Delfi" informēja partijas līdzpriekšsēdētājs Edmunds Cepurītis.

Partija par atkārtotu balsojumu lēma pēc tam, kad Augstākā tiesa atstāja spēkā Mārtiņam Bondaram (AP) nelabvēlīgo spriedumu maksātnespējīgās "Latvijas Krājbankas" lietā, kam nesekoja politiķa atkāpšanās no Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vadības, atzina Cepurītis.

Partijas Rīgas nodaļas vadītājs Mārtiņš Kossovičs norādīja, ka diskusijas par kopīgu startu galvaspilsētas ārkārtas vēlēšanās norisinājās visu iepriekšējo nedēļu, kuras noslēdza biedru saruna 30. maijā ar mēra amata kandidātu Mārtiņu Staķi (AP). "Redzu, ka mūsu biedri ir novērtējuši iesākto darbu, paužot savu atbalstu tālākai sadarbībai," uzsvēra Kossovičs.

Viņš arī norādīja, ka pirms balsojuma aicināja biedrus apzināties, cik izšķiroša var būt partijas loma ārkārtas vēlēšanās, jo, partijām sadarbojoties jau pirms vēlēšanām, ir iespējama "ilgi gaidītā varas nomaiņa Rīgā".

Oficiālu lēmumu par sadarbības turpināšanu ar "Attīstībai/Par" partijas valde pieņems otrdien, 2. jūnijā.

Vēstīts, ka no "Progresīvajiem" kopīgajā sarakstā, kurā ir 63 personas, ir pieteikti 18 kandidāti. Tāds pats skaits kandidātu skaits ir atvēlēts partijai "Kustība "Par!"" un "Latvijas attīstībai".

Sarakstā ir arī divi partijas "Izaugsme" un vairāki neatkarīgie kandidāti no Rīgas apkaimju biedrībām.

Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas notiks sestdien, 29. augustā, no pulksten 7 līdz 22. Trīs iepriekšējās balsošanas dienās vēlēšanu iecirkņi būs atvērti dažas stundas.

Trešdien, 26. augustā, iecirkņi strādās no pulksten 17 līdz 20, ceturtdien, 27. augustā, no pulksten 9 līdz 12 un piektdien, 28. augustā, no pulksten 10 līdz 16.

Kā ziņots, Saeima šī gada sākumā lēma atlaist Rīgas domi. Vēlēšanu datums gan divas reizes ticis pārcelts saistībā ar Covid-19 izplatības mazināšanu.