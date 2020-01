'Brexit' ir klāt: kas jāzina ceļotājiem un e-veikalu izmantotājiem

Tāpat Plone uzsvēra, ka līdz pārejas perioda beigām ES plāno noslēgt līgumu ar Lielbritāniju, iekļaujot tajā arī transporta jomu, tādējādi tālākie scenāriji būs atkarīgi no panāktās vienošanās.

Savukārt, saistībā ar aviotransportu, no lidostas procedūru viedokļa arī lidostā "Rīga" nekādu izmaiņu nebūs. Lielbritānija jau šobrīd ir ārpus Šengenas valsts, līdz ar to pasažieriem tiek veikta robežkontrole, savukārt drošības prasības nosaka starptautiskie normatīvie akti, kas ir vienādi gan Latvijai, gan Lielbritānijai neatkarīgi no "Brexit", portālam "Delfi" norādīja VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pārstāve Laura Karnīte.

Arī lidsabiedrības "airBaltic" lidojumi uz un no Lielbritānijas tiks veikti tāpat kā iepriekš gan no Rīgas, gan Tallinas arī pēc "Brexit", portālam "Delfi" norādīja uzņēmumā.

2020. gadā "airBaltic" pasažieriem piedāvā līdz pat diviem reisiem dienā no Rīgas uz Londonu, kā arī marta nogalē uzsāks lidojumus jaunā maršrutā – no Rīgas uz Mančestru. Tāpat, vasaras sezonā uzņēmums turpinās sezonālos lidojumus no Rīgas uz Aberdīnu. Lidojumus uz Lielbritānijas lidostām no Rīgas piedāvā arī zemo cenu aviosabiedrības "Ryanair" un "Wizzair".



Būtiskas izmaiņas pasažierus, kas ar tiešo reisu lidos no un uz Lielbritāniju, neskars, apgalvo "airBaltic".

Vienlaikus, pasažieri tiek aicināti sekot līdzi aktuālākajai informācijai attiecībā uz, piemēram, preču ierobežojumiem, ko atļauts ievest Latvijā un Lielbritānijā.

Atbilstoši aktuālākajai informācijai, pārejas perioda laikā ielidošanai Lielbritānijā joprojām varēs izmantot gan pasi, gan personas apliecību (eID).