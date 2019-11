Burovs gatavs uzdot ar traktoru demontēt kioskus Rīgas Centrāltirgū (plkst.11.19)

Ja Rīgas Centrāltirgus teritorijas nomnieks SIA "Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā" labprātīgi neatbrīvos teritoriju tirgū, tad Rīgas mērs Oļegs Burovs (GKR) ir gatavs vajadzības gadījumā likt Rīgas domei rīkoties un ar traktoru demontēt attiecīgos kioskus, liecina Burova teiktais LTV raidījumā "Rīta Panorāma".

Vaicāts, vai nebūs šķēršļu līgumu ar nomnieku lauzt, Burovs atgādināja, ka pašvaldības AS "Rīgas Centrāltirgus" kapitāldaļu turētājs ir vien aptuveni nedēļu, bet jau tagad viņam nav saprotams, kāpēc drošības dienestu tirgus teritorijā organizē pats tirgus. Burovs sacīja, ka, viņaprāt, tas ir "absolūti nepareizi" un viņam tas neesot saprotams. No Burova teiktā izriet, ka jau iepriekš par to runāts, taču no bijušajā tirgus kapitāldaļu turētāja nav bijusi atsaucība šajā jautājumā.

Rīgas mēra ieskatā ir nepieciešams ārpakalpojums un patlaban arī laiks iepirkuma procedūrai. Līdz ar to uzdots rīkot sarunu procedūru un divos mēnešos atrast pakalpojuma sniedzēju.

Runājot par nomnieku, Burovs pauda izbrīnu – "kur skatās [Rīgas] būvvalde". No Burova teiktā izriet, ka kopš 2006. gada beidzies īslaicīgo būvju, proti, kiosku ekspluatācijas termiņš. Rīgas mērs informēja, ka sācis skaidrot šo situāciju, uzrakstījis vēstuli Rīgas būvvaldes vadītājam Ingusam Vircavam un prasa sniegt paskaidrojumus par šo situāciju – kāpēc Rīgas centrā ir atrodami kioski ar nelikumīgu statusu.

Savukārt Rīgas Centrāltirgus valdes priekšsēdētāju Burovs lūdzis visus līgumus nomniekiem papildināt ar punktu, kas paredz, ka, procesuālās darbībās konstatējot nelikumīgas darbības, līgums tiek izbeigts. Burovs norādīja, ka juristiem vēl būs jāprecizē šis punkts.

Attiecībā uz konkrēto nomnieku, Burovs norādīja, ka līgums ar viņu jau ir beidzies, par to nomnieks arī brīdināts. Gadījumā, ja nomnieks pats labprātīgi neatbrīvos tirgus teritoriju, Burovs ir noskaņots kareivīgi un gatavs uzdot Rīgas domei pašai "braukt ar traktoru un demontēt tos kioskus". Vienlaikus Burovs piebilda, ka, protams, labi būtu, ja nomnieks pats atbrīvotu teritoriju, jo demontāža no domes puses tomēr maksās naudu.

Ar Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas starpniecību, Burovs portālam "Delfi" pauda, ka SIA “Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsēta” līdz 13. janvārim jāatbrīvo Centrāltirgus teritorija.

Atbilstoši kapitāldaļu turētāja uzdevumam, AS “Rīgas Centrāltirgus” ir uzteicis līgumu nomniekam SIA “Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsēta.” Rīgas domes priekšsēdētājs un Rīgas Centrāltirgus kapitāldaļu turētājs Burovs norāda, ka gadījumā, ja nomnieks vilcināsies ar uzteikuma izpildīšanu un teritorijas atbrīvošanu, tas tiks izdarīts ar pašvaldības spēkiem. Izdevumi tiks regresa kārtībā piedzīti jau bijušā nomnieka.

“Turpmāk arī visos Rīgas Centrāltirgus nomas līgumos būs atrunāts, ka nomas līgumi no Rīgas Centrāltirgus puses var tikt nekavējoties pārtraukti gadījumā, jā tiesībsargājošās iestādes konstatē kādus pārkāpumus,” uzsver Burovs.

27. novembrī pašvaldības AS “Rīgas Centrāltirgus” ir nosūtījusi SIA “Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsēta” paziņojumu par līguma laušanu. Līguma izbeigšanas termiņš ir 13. janvāris. Līdz 13. janvārim nomniekam ir jāatbrīvo teritorija no tirdzniecības moduļiem un citas kustāmās mantas, kā arī jāsakārto teritorija.

Jau ziņots, ka pagājušo ceturtdien un piektdien Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvalde "Rīgas Centrāltirgus" administrācijas ēkā un tās teritorijā veikusi procesuālās darbības saistībā ar akcizēto preču nelikumīgu apriti. RCT norāda, ka procesuālās darbības veiktas tostarp arī SIA "Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā" nomātajā teritorijā.

Tāpat jau vēstīts, ka saistībā ar pagājušajā nedēļā veiktajām kratīšanām Rīgas Centrāltirgū Valsts policija sākotnēji aizturējusi vairāk nekā desmit personas, bet apcietinājums kā drošības līdzeklis piemērots četriem cilvēkiem.

AS "Rīgas Centrāltirgus" valde pirmdien, 25. novembrī, atstādinājusi no amata Iekšējās drošības dienesta vadītāju Maksimu Danovski, kā arī valdes padomnieku iekšējās drošības jautājumos Vitāliju Dubovu.

LTV iepriekš vēstīja, ka viens no aizturētajiem ir Rīgas Centrāltirgus Iekšējās drošības daļas vadītājs Maksims Danovskis. Taču pats Danovskis aģentūrai LETA bija norādījis, ka viņš nav ticis aizturēts, bet kriminālprocesā viņam piemērots liecinieka statuss.