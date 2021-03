'Būt neiecietīgiem pret valsts izzadzējiem' – Levits uzrunā Ekonomisko lietu tiesas tiesnešus

"Nekad neielaisties shēmās un būt neiecietīgiem pret valsts izzadzējiem, dažādiem blēžiem un visiem tiem, kas grauj Latvijas tiesību sistēmu," šādu vēlējumu, citējot mūžībā aizgājušo profesoru Kalvi Torgānu, jaunieceltajiem Ekonomisko lietu tiesas tiesnešiem Valsts prezidents Egils Levits veltīja svinīgajā ceremonijā pēc viņu zvērestu pieņemšanas.

Valsts prezidents piebilda, ka "iecietība ir laba lieta, bet ne šajā vietā, ne šajā jomā."

Ekonomisko lietu tiesa Latvijā izveidota komercnoziegumu iztiesāšanai. Pirmdien, 29. martā tiešsaistes ceremonijā Rīgas pilī tiesneša zvērestu jeb svinīgo solījumu Valsts prezidentam Egilam Levitam deva Ekonomisko lietu tiesas tiesneši Ieva Jankovska, Vija Kalniņa, Ļubova Kovaļa, Aivars Latkovskis, Dagnija Muceniece, Kaspars Vecozols un Miķelis Zumbergs.

Valsts prezidents tiesnešus uzrunāja ar šādiem vārdiem: "Dārgie tiesneši! Kolēģi! Ar savu 25 gadu pieredzi tiesneša amatā es varu teikt, ka ir dažāda profila tiesas, taču tiesnešiem visiem ir vienādi standarti, vienādas prasmes un vienādi ētikas noteikumi neatkarīgi no tiesas, kurā viņi strādā."

Levits arī atgādināja, ka līdz ar zvērestu nodošanu, Ekonomisko lietu tiesa sāk darboties.

"Jūs esat Latvijas visjaunākās tiesas tiesneši. Likumdevējs ļoti reti izveido specializētas tiesas. Latvijas tieslietu sistēmā ir vispārējās tiesas, 2004. gadā tika izdalītas administratīvās tiesas, un tagad, 2021. gadā, – Ekonomisko lietu tiesa. Tam, ka likumdevējs izdala no vispārējās tiesu sistēmas specializētās tiesas, ir sava vēsture, jēga un mērķis. Proti, tas nozīmē, ka sabiedrība un likumdevējs nebija īpaši apmierināti ar līdzšinējo darbību, tādēļ uzticēja to specializētiem tiesnešiem, kas iedziļinās konkrētā jomā," jaunieceltajiem tiesnešiem sacīja Levits un piebilda, ka uz viņiem tagad gulstas visas sabiedrības un juristu milzīga atbildība, kas jāattaisno ar savu darbu.

"Visu tiesu uzdevums ir stiprināt tiesiskumu, bet Ekonomisko lietu tiesas uzdevums ir stiprināt tiesiskumu tieši tajā jomā, kas varbūt līdz šim mums Latvijā nav vedusies tik labi, proti, ekonomiskās lietas, skatot gan šīs jomas civillietas, gan krimināllietas," atgādināja Valsts prezidents.

Viņa ieskatā, jaunieceltie tiesneši šo visu varēs paveikt arī tādēļ, ka viņiem visiem jau ir ļoti nopietna pieredze: "Neviens gan no jums nav strādājis kā tiesnesis, bet visi reiz tiesneša amatā atrodas pirmo reizi. Kā jau teicu, jums daudziem ir pieredze, kas ir ļoti vērtīga jaunizveidotajā tiesā. Šī pieredze ir dažāda – gan prokuratūrā, gan tiesās, gan Tieslietu ministrijā, gan Finanšu un kapitāla tirgus komisijā u. c. Ar gandarījumu konstatēju, ka vairākiem no jums ir arī zinātniska darba pieredze, kas ir ļoti svarīga tiesneša darbā".

Zvērestu pirmdien, 29. martā, deva tikai septiņi no deviņiem šīs specializētās tiesas tiesnešiem, vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma".