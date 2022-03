Centrāltirgū pārdotie Krievijas un Baltkrievijas uztura bagātinātāji nav bezrecepšu zāles

Rīgas Centrāltirgū pārdotie Krievijas un Baltkrievijas uztura bagātinātāji nav uzskatāmi par bezrecepšu zālēm, norādīja Veselības inspekcijā (VI).

Aģentūra LETA novēroja, ka centrāltirgū iespējams iegādāties Krievijā, Baltkrievijā un Ukrainā ražotās smēres, eļļas, tējas, sūkājamās tabletes pret klepu. VI pieļauj, ka konkrētajā gadījumā tās nav bezrecepšu zāles, bet gan uztura bagātinātāji, kosmētikas līdzekļi un citi produkti, kas nekādā gadījumā nav uzskatāmi par zālēm, kā arī nevar aizstāt zāles.

Vienlaikus VI uzsver, ka gadījumā, ja zāles tiek izplatītas ārpus aptiekām, par to jāinformē inspekcija.

Saskaņā ar Farmācijas likumu jebkuru zāļu izplatīšana Latvijā ir atļauta gadījumos, ja ir saņemta licence zaļu izplatīšanai. Tas nozīmē, ka, lai iedzīvotāji varētu iegādāties zāles, licence tiek izsniegta zāļu mazumtirdzniecībai, proti, aptiekai, turklāt tās saņemšana nedod tiesības recepšu zāles izplatīt ar tīmekļa vietnes vai sociālo tīklu starpniecību.

VI norāda, ka sods par zāļu izplatīšanu bez speciālās atļaujas saņemšanas fiziskajai personai ir no 200 līdz 400 naudas soda vienībām jeb no 1000 līdz 2000 eiro, savukārt juridiskajai personai – no 2000 līdz 4000 naudas soda vienībām jeb no 10000 līdz 20000 eiro.

VI pieļauj, ka varētu sākties ažiotāža un cilvēki varētu sākt izpirkt medikamentus centrāltirgū, tomēr zāļu tirgū Krievijas un Baltkrievijas ražotie medikamenti ir aizņēmuši ļoti mazu daļu un visi šajās valstīs ražotie medikamenti ir aizstājami. Latvijas iedzīvotājiem esot iespējams nepieciešamo terapiju nodrošināt ar citām Latvijā reģistrētām zālēm, līdz ar to Latvijas zāļu tirgus nav atkarīgs no Krievijas un Baltkrievijas.

Vienlaikus VI aicina iedzīvotājus atturēties no recepšu vai bezrecepšu zāļu iegādes nelicencētās interneta aptiekās vai atsaucoties uz publiski pieejamiem sludinājumiem sociālo tīklu lapās, iegādājoties zāles no "rokas". Tādējādi pastāv augts risks iegādāties viltotas vai nekvalitatīvas zāles, kas var būt bīstamas cilvēka veselībai.

VI aicina iedzīvotājus zāles iegādāties tikai licencētās aptiekās, jo tad pacients var būt drošs, ka neiegādāsies bīstamas zāles, jo valsts uzrauga visu zāļu izplatīšanas posmus.