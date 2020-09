Covid-19 Latvijā – Kariņš apsver vēl vienas valdības ārkārtas sēdes sasaukšanu

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV), ņemot vērā jaunākos Covid-19 saslimšanas datus Latvijā, trešdien notiekošajā valdības ārkārtas sēdē ierosināja ekspertiem rast risinājumu, vai tam, lai noteiktu ierobežojumus saslimšanas izplatībai, nepieciešams tikai valdības vadītāja rīkojums, vai izmaiņas Ministru kabineta noteikumos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Iespējams, ka tā dēļ tiks sasaukta vēl viena valdības sēde trešdien, lai pasākumi šodien tiktu iedarbināti.

Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) lūdza Ministru kabineta ārkārtas sēdē par budžetu iekļaut informatīvu ieskatu par Covid-19 izplatību Latvijā un plānotajiem pasākumiem. Testēšanas jauda ir lielākā, kāda bijusi – pārsniegusi 4000 testus. Ir divi lieli un viens mazāks uzliesmojums – lielie uzliesmojumi Kuldīgā un Daugavpilī, mazāks Olainē.

"Līdz ar to varam ieviest lokālus ierobežojošus pasākumus, kas stingrāki nekā visā valstī. Daugavpilī tas saistīts ar jauniešiem sportā," sacīja Viņķele. Šie ierobežojumi būtu spēkā Daugavpilī un Kuldīgā.

Ierobežojumi, ko iesaka Viņkele – divu nedēļu pārtraukums interešu izglītībā, masku lietošana sabiedriskajā transportā un telpās, kur nevar ievērot distanci, sabiedriskās ēdināšanas iestādēs ierobežot darba laiku līdz pulksten 24 un noteikt, ka pie viena galda drīkst sēdēt astoņas personas.

Veselības ministrijas galvenais infektologs Uga Dumpis MK sēdē norādīja, ka "situācija ir lokāla un mums pazīstama no Igaunijas un Lietuvas pieredzes".

Viņķeles piedāvātos pasākumus, divu nedēļu pārtraukumu interešu izglītībā, masku lietošanu sabiedriskajā transportā un telpās, kur nevar ievērot distanci, sabiedriskās ēdināšanas iestādēm noteikt darba laiku līdz pusnaktij, kā arī astoņiem cilvēkiem pie viena galdiņa, viņš novērtēja kā pietiekamus, bet tie "varētu tikt pastiprināti, ja situācija pasliktinās", kas ir starptautiska prakse.

Viņķele MK sēdē sacīja, ka, lai arī skaitļi ir lieli, inficēto skaits ir 95, tomēr gadījumi ir izsekojami. Līdz ar to iespējams piemērot lokālus ierobežojošus pasākumus, kas būs stingrāki, nekā valstī kopumā.

Analizējot Daugavpils gadījumu redzams, ka inficēto skaits ir attiecināms uz jauniešiem, bērniem 10 līdz 19 gadu vecumā, kas saistīts ar sporta aktivitātēm – tās ir sporta komandas un apkalpojošais personāls, līdz ar to VM piedāvā iepriekšminētos striktākos ierobežojumus.

Līdz ar to gan Daugavpilī, gan Kuldīgā tiek piedāvāti ierobežojumi uz divām nedēļām attiecībā uz interešu izglītību, ēdināšanas iestāžu darbības laiku, masku valkāšanu sabiedriskajā transportā un telpās, kur nevar ievērot distanci, kā arī valsts, pašvaldību iestādēm un uzņēmumiem ieteikums būtu, ja iespējams, darbu organizēt attālināti.

Šajā situācijā masku valkāšanai sabiedriskajā transportā vairs nebūs ieteikuma, bet gan obligāts raksturs, piebilda ministre.

Savukārt pūļa testēšanu E.Gulbja laboratorija gatava sākt no ceturtdienas. Runājot par Kuldīgas pūļa testēšanas rezultātiem, tie ir iepriecinoši – testēti 1600 cilvēki divās dienās, bet pozitīvi ir 17, kas ir uzskatāma par labu tendenci, sacīja Viņķele.

VM speciālisti pastiprināti strādā ar slimnīcām gan Daugavpilī, gan Kuldīgā, sacīja Viņķele.

Diskusija valdības sēdē raisījās par to, vai šie ierobežojumi juridiski būtu ietverami premjera rīkojumā vai Ministru kabineta rīkojumā, vai noformējami citā dokumentā. Par to tagad tiek spriests darba grupā, lai tālāk būtu skaidrs, kā noteikt režīmu, kas atsevišķās Latvijas pilsētās atšķirtos no pārējās valsts.

Kariņš sacīja, ka "situāciju iedarbināt" būtu nepieciešams jau trešdien, jo 95 saslimšanas gadījumi ir fiksēti šodien.

Jau vēstīts, ka otrdien konstatēts līdz šim lielākais ar Covid-19 saslimušo skaits – 95 cilvēki, vēsta Slimību profilakses un kontroles centrs.