'Covid-19' Latvijā: slimniece inficējusies Milānā un ielidojusi Rīgā no Minhenes

Pirmdien, 2. martā, Latvijā ir apstiprināts pirmais jaunā koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" saslimšanas gadījums. Amatpersonas preses konferencē sniedz aktuālo informāciju par atbildīgo dienestu turpmāko rīcību.

Lidmašīnā bija vairāk nekā 140 pasažieri, no tiem astoņi bija Latvijas pilsoņi. To skaitā tieši ģimene, kurā ir saslimušais cilvēks un kura ceļoja no Itālijas caur Minheni uz Rīgu.

Saslimusī persona lidoja reisā "BT226" Minhene-Rīga 29. februārī. Pacientes ģimenē ir arī bērns, kuram gan simptomi nav konstatēti, bet kurš Infektoloģijas centrā ievietots kopā ar mammu.

Paciente inficējusies Itālijā, Milānā. Uz Rīgu viņa kopā ar ģimeni lidojusi no Itālijas, tad uz Minheni un pēc tam uz Rīgu. Viņa dzīvo Rīgā.

Līdz 2. martam kopumā tika izmeklēti 114 pacienti. Jau ziņots, ka iepriekšējo izmeklējumu, kas veikti aizdomās par saslimšanu ar jauno koronavīrusu, rezultāti bijuši negatīvi.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) devusi nosaukumu jaunā koronavīrusa izraisītājai slimībai. Tā nodēvēta par "Covid-19". Jaunais nosaukums izveidots no vārdiem "korona", "vīruss" un "slimība". Savukārt skaitlis 19 apzīmē gadu, kurā sākās vīrusa uzliesmojums. Pirmās ziņas par vīrusa uzliesmojumu parādījās pērnā gada 31. decembrī.

Atgādinām, ka pats koronavīruss nav nekas jauns – tā ir jau zināma ir vīrusu grupa, kas atrasta gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Tomēr pērn rudenī identificētais ir pavisam jauns koronavīrusa paveids – SARS-CoV-2. "Covid-19" ir šī vīrusa izraisītā slimība. Iepriekš nopietnus saslimšanas gadījumus izraisījis SARS koronavīruss jeb SARS-CoV, kura rezervuārs dabā ir cibetkaķi un, iespējams, sikspārņi, un MERS koronavīruss, kura infekcijas rezervuārs dabā ir vienkupra kamieļi. "Covid-19" infekcijas avots (rezervuārs) pagaidām nav zināms.