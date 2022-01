Degot dzīvoklim, gaitenim un bēniņiem, ugunsgrēkā Ludzā cietis viens cilvēks

Ceturtdien, neilgi pirms pulksten 11 ugunsdzēsēji steidzās uz izsaukumu Stacijas ielā Ludzā, kur vienstāva ēkā dega dzīvoklis, gaitenis un bēniņi. Glābēji no piedūmotās ēkas pa logu izcēla vienu cilvēku. No ēkas evakuējās pieci cilvēki, no kuriem viens bija cietis, portālu “Delfi” informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Agrita Vītola.

Cietušo glābēji nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Pulksten 14.32 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks likvidēts. Tikai vienā no ēkas dzīvokļiem bija uzstādīts dūmu detektors.

Savukārt Liepājā saņemts izsaukums uz Parka ielu, kur trīsstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji. Degšana dūmvadā likvidēta, izmantojot tehnisko sāli. Notikuma vietā cieta viens ugunsdzēsējs, kurš tika nodots NMPD mediķiem.

Tāpat ceturtdien tika saņemts izsaukums Uzvaras ielā Dobelē, kur vienstāva ražošanas ēkas noliktavā dega ventilācijas filtri, kā rezultātā bija izveidojies spēcīgs sadūmojums. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies astoņi cilvēki.

Pusastoņos vakarā VUGD saņēma izsaukumu uz Krievupes ielu Langstiņos, kur divstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji. No ēkas tika evakuēti četri. No kurtuves tika izgrābtas kurināmā ogles un izmantojot tehnisko sāli, degšana skurstenī likvidēta.

Stundu vēlāk VUGD darbu notikuma vietā pabeidza.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji steidzās arī uz izsaukumiem, kur dega atkritumi, divos gadījumos – vieglās automašīnas, piededzis ēdiens, elektrolīnijas balsta stabs.

Kopumā pagājušajā diennaktī VUGD saņēma 41 izsaukumu – astoņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 23 uz glābšanas darbiem, bet 10 izsaukumi bija maldinājumi.