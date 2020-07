Masalu, masaliņu, vējbaku ballītes? Vai vecāki ko tādu tiešām var novēlēt savam bērnam – apzināti vest viņu pie slimnieka un inficēt, lai it kā vieglāk bērnībā pārslimotu? Apzināti izvēlas nepotēt? Vai sekas tiešām var prognozēt? Par to aizdomājās Sanda, šāda fenomena pārsteigta vecāku forumos internetā. Viņa gan tobrīd meklēja ko citu – kā glābt savu dēlu. Viņas Kaspars zīdaiņa vecumā bija viegli pārslimojis masalas vēl pirms vakcinācijas vecuma sasniegšanas, taču pēc pieciem gadiem zēnam pēkšņi uzplaiksnīja šīs slimības ļoti reta komplikācija – subakūts sklerozējošs panencefalīts. Gada laikā vecāku acu priekšā viņu mazais aktīvists “sabruka”.

Puisēna dzīvību ārstiem neizdevās glābt, jo mūsdienu medicīna pagaidām ir bezspēcīga šīs slimības priekšā. Pirms gada "Delfi plus" aprakstīja šo ļoti reto komplikāciju. Toreiz, ar ārstu starpniecību uzrunāta, Sanda intervijai nepiekrita, taču neiebilda, ka par viņas bērna saslimšanas gadījumu izsakās Bērnu slimnīcas ārsti. Viņi pēdējoreiz šādu komplikāciju bija redzējuši 1986. gadā. Tas bija neiedomājams laiks visai ģimenei, un tobrīd vēl bija cerības uz kādu jaunu zāļu terapiju – ja nu zēns būs pirmais pasaulē, kuru izdosies glābt. Cīņa tagad ir beigusies. Tagad Sanda piekrita intervijai. Pēdējos sešos gados, kas sakrīt ar viņas dēla dzīves ilgumu, viņa sapratusi: masalas joprojām nepietiekami novērtē. Rakstā ģimenes locekļu vārdi ir mainīti.

Šogad Latvijā nav reģistrēts neviens masalu gadījums, pērn bija trīs, aizpērn – 25 (no tiem 7 bērni), liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati. Taču virknē Eiropas valstu bija uzliesmojumi, par vislielāko jauno gadījumu skaitu pērn ziņoja Francija, Rumānija, Polija, Itālija, Bulgārija, Lielbritānij. Arī Lietuvā bija diezgan nopietns masalu uzliesmojums, ar 834 (no tiem 196 bērni) reģistrētiem gadījumiem. Lietuvas Veselības ministrijā portālam "Delfi" pastāstīja, ka identificēto cēloņu vidū bija nepietiekams vakcinācijas pārklājums, vecāku negatīva attieksme pret vakcīnām, vilcināšanās vai bailes no potes blaknēm un lielāka ticēšana antivakcīnistu sazvērestības teorijām.

Lietuvā uzliesmojumu izdevās apdzēst, šogad reģistrēti divi masalu pacienti. Tiesa, arī Latvijā īpaši pirms Covid-19 pandēmijas ieskanējās nepamatoti viedokļi, ka varot bērnus nevakcinēt, jo nedzīvojam vairs viduslaikos, kad slimības cilvēkus tik ļoti apdraudētu. Tiesa, te ir būtiska kļūda: sabiedrību no slimības izplatīšanās pasargā tieši lielais vakcinēto cilvēku tīkls, tā dēvētā "pūļa imunitāte".

"Es jau arī dabūju masalas tikai tādēļ, ka apkārt kāds staigāja, kurš nebija potējies un kuram bija masalas. Un notika tas, kas notika ar mani un manu bērnu," nosaka Sanda.

Jautājumi, uz kuriem nav atbilžu

"Konkrētajā gadījumā bērna māte saslima ar masalām pirmā uzliesmojuma laikā, kad Latvijā masalas nonāca no citām Eiropas valstīm, – kad sākās joprojām nedziestošais uzliesmojums, – un izplatījās tieši nepilnīgi vai vispār nevakcinēto vidū. Līdzīgi kā ar Covid-19, kad epidemiologi ātri reaģēja, tika apzināti nevakcinētie, kontaktpersonas un vakcinētie, un uzliesmojums apstājās.