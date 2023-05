'Divkosīga!' – Saeima noraida 'Apvienotā saraksta' ideju vardarbības izskaušanai pret sievietēm

Saeima ceturtdien, 18. maijā, nolēma neiekļaut parlamenta darba kārtībā "Apvienotā saraksta" (AS) virzīto uzdevumu Ministru kabinetam cīnīties pret vardarbību. "Progresīvie" šo priekšlikumu nosauca par divkosīgu.

AS vēlējās, lai Saeimas sēdes dienaskārtībā iekļautu lēmuma projektu par uzdevumu valdībai izvērtēt, izstrādāt un virzīt Saeimai izskatīšanai likumprojektus, lai novērstu, izmeklētu vardarbības aktus pret sievieti un ikvienu personu.

AS lēmuma projektā norāda, ka Konvencija par vardarbības pret sievietēm novēršanu un apkarošanu jeb tā dēvētā Stambulas konvencija "tieši nerisina vardarbības novēršanas problēmas ne pret sievieti, ne ikvienu personu konkrētās dalībvalstīs".

Politiskais spēks pauda pārliecību, ka vardarbība ir jāskata kā kompleksa problēma, kas risināma ar likumdevēja rīcībā esošajiem instrumentiem.

"Ņemot vērā izskanējušos aicinājumus maksimāli vērsties pret jebkura veida vardarbību pret sievietēm, ņemot vērā pēdējos dramatiskos gadījumus, kas ir izskanējuši mūsu valstī, AS aicina nekavējoties risināt valstī pieaugošās vardarbības tendences, kas tostarp apdraud no Satversmes un ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas izrietošo visu Latvijas līdzcilvēku cilvēktiesību aizsardzību pret vardarbības izpausmēm," uzsvēra deputāte Linda Matiosne (AS).

Opozīcijas deputāts Andris Šuvajevs (P) aicināja neatbalstīt AS priekšlikumu, norādot, ka viņš ir apjucis par AS izvēlēto taktiku šajā jautājumā.

"Šis ir divkosīgi. Kārtējo reizi notiek mēģinājumi vienkārši mistificēt vardarbības aspektus Latvijā, sakot, ka mēs vēlamies risināt vardarbību gan pret sievietēm, gan pret ikvienu personu, un šādā veidā tomēr sajaucot lietas kopā," pauda deputāts.

Šuvajevs uzsvēra, ka ir skaidra Eiropas Savienības virzība attiecībā uz šo jautājumu, proti, jāratificē Stambulas konvencija.

"Pēdējās trijās nedēļās mēs esam redzējuši vairākas sievietes sociālajos tīklos un publiskajā telpā, norādot uz konkrētiem aspektiem viņu personiskajās dzīvēs, kur viņas ir saskārušās ar šāda veida vardarbību. Un šajā brīdī AS, manuprāt, vienkārši mēģina šo jautājumu reducēt un piešķirt mazāku nozīmi par vardarbības aspektiem pret sievieti," sacīja deputāts.