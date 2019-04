Divu NEPLP locekļu biedrība saņēmusi 60 tūkstošus no VARAM un Ogres pašvaldības

Pagājušajā gadā Nacionālās Elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) locekļu Patrika Grīvas un Ivara Āboliņa nodibinātā biedrība "Latvijas nacionālo vērtību fonds", kuras valdē ir arī Grīvas partneris citos projektos Egils Cīrulis, saņēmusi gandrīz 60 000 eiro no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Ogres pašvaldības par vairāku diskusiju rīkošanu, vēstīja TV3 raidījums "Nekā personīga".

Divus mēnešus pēc biedrības dibināšanas Grīva, Cīrulis un Āboliņš devušies pie vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra un lūguši finansējumu biedrības pasākumiem. Viņi solīja veidot interneta platformu darba devējiem un meklētājiem, un veicināt komunikāciju starp abām pusēm reģionālos pasākumos.

Toreizējais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards (VL-TB/LNNK) apstiprina, ka nauda tika piešķirta un visi šie pasākumi notika. "Visi pasākumi tika raidīti, tika veikti apkopojumi katrā reģionā, arī diskusijas Londonā," apstiprināja Gerhards.

Pasākumi notikuši laikā, kad VARAM un Ogres pašvaldību vadīja amatpersonas no nacionālās apvienības "Visu Latvijai"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK. Raidījums uzsvēra, ka Āboliņu vieno senas draudzības saites ar Ogres mēru Egilu Helmani (VL-TB/LNNK), kurš ir arī padomnieks pašreizējam zemkopības ministram un agrākajam vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Gerhardam.

Augustā ministrija ar biedrību noslēdza divus līgumus par forumu organizēšanu. Sasniedzamais mērķis - dažādu faktoru analizēšana dzīves vides pilnveidošanai. Raidījums atklājis, ka līgumos minētie forumi reālajā dzīvē izrādījās pieticīgāki un vairāk līdzinājās apaļā galda diskusijām ar 10 līdz 20 dalībniekiem, kuros piedalījās pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji, reemigrācijas koordinatori, ministrijas ierēdņi un Nacionālās apvienības kandidāti Saeimas vēlēšanās.

Maksājumi no VARAM – 50 tūkstoši eiro – bijuši vienīgie biedrības ienākumi pagājušajā gadā. Piecu diskusiju organizēšanas tehniskās izmaksas bija 12 tūkstoši eiro. Pārējais tērēts darbinieku algām, komandējumiem, un vēl deviņi tūkstoši eiro palikuši pāri.

"Manā amatpersonas deklarācijā ir skaidri redzams, ka es neesmu par pagājušā gada forumiem saņēmis nevienu centu. Tā visa ir mūsu pilsoniskā iniciatīva," apgalvo Āboliņš. To pašu raidījumam teica arī Grīva.

Biedrība vēlas turpināt rīkot forumus, bet jau par pašvaldību naudu. Februāra beigās notika diskusija Ogrē, tapa arī videoklips par to, cik labi ir dzīvot šajā pilsētā. Par to "Latvijas nacionālo vērtību fonds" saņēmis aptuveni 9000 eiro no Ogres pašvaldības.

Āboliņš uzsvēra, ka biedrība ir sadarbojusies ar Ogres pašvaldību, nevis, piemēram, viņš ir sadarbojies ar Helmani. Tāpat viņš arī piemetināja, ka atalgojumu par biedrības vadīšanu saņem Cīrulis, kurš nodarbojas ar visu organizatorisko lietu kārtošanu.

Gan VARAM, gan Ogres pašvaldībā slavē biedrības organizētos pasākumus un apgalvo, ka tie bijuši vērtīgi un noderīgi. To pašu saka arī biedrības vadība, vēstīja raidījums.