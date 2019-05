Domes vadībai neesot informācijas par KNAB darbībām saistībā ar RTAB un 'Riga.lv'

Rīgas domes pašreizējai vadībai – priekšsēdētāja vietniekiem Oļegam Burovam (GKR) un Vadimam Baraņņikam, kuri ir domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāji – nav informācijas par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) sākto kriminālprocesu saistībā ar Rīgas Tūrisma attīstības biroja (RTAB) amatpersonu darbībām, kā arī pirmdien veiktajām procesuālajām darbībām, tā pirmdien preses brīfingā apgalvoja abas amatpersonas.

Burovs paskaidroja, ka domes vadība ir informēta par Valsts kontroles (VK) revīzijā secināto un ir saskaņojusi ar VK līdz kuram brīdim tā var sniegt savu viedokli. Burovs apsolīja, ka lēmums par nodibinājumu likvidāciju vai, gluži pretēji, darbības turpināšanu būs redzams līdz ar nākamā gada budžeta veidošanu.

Baraņņiks norādīja, ka VK revīzija ilgusi gandrīz gadu, un nodibinājumi sadarbojušies ar revīzijas iestādi. "Bija sadarbība, nebija mēģinājumi slēpt informāciju. Uz visiem jautājumiem sniegtas atbildes, bet ne visas atbildes ņemtas vērā revīzijā," skaidroja Baraņņiks.

Attiecībā uz KNAB sākto kriminālprocesu par RTAB, tā valdes priekšsēdētājas Vitas Jermolovičas aizturēšanu un kratīšanām gan RTAB telpās, gan Rīgas domē, Burovs norādīja, ka domes vadībai nav vairāk informācijas, tāpēc ir grūti spriest. Vienlaikus Burovs apgalvoja, ka nedz pašreizējai domes vadībai, nedz iepriekšējai vadībai nav bijusi informācija, piemēram, par fiktīvi nodarbinātajiem pašvaldības nodibinājumos. "Ja tas tiks pierādīts, tad mēs plānojam nekavējoties atbilstoši rīkoties," teica Burovs.

Arī Baraņņiks norādīja, ka KNAB darbības šobrīd komentēt nevar, jo par tām viņam nav "vispār nekādas informācijas". Viņš piebilda, ka visu informāciju par KNAB darbībām attiecībā uz RTAB saņem no medijiem.

Taujāts par atbildību, Burovs sacīja, ka patlaban viņiem ir grūti atbildēt uz jautājumiem, jo "Baraņņiks ir atbildīgs par "Live Riga" dažas nedēļas", savukārt viņš pats tikai nesen uzzinājis, ka atbildīgs par "Riga.lv". Burovs norādīja, ka vēlas iegūt vairāk informācijas un arī nenoliedza, ka viņam "Live Riga" un "Riga.lv" darbības izvērtēšanai būs vajadzīgi pāris mēneši. Domes vadība aicināja atstatīties no emocijām un sagaidīt rezultātus pēc kā arī izdarīt secinājumus. No vadības teiktā izriet, ka Rīgas domes telpās kratīšana notikusi "Live Riga" kabinetā. Uz jautājumu, kāpēc "Saskaņas" domes frakcijas telpās atrodas arī "Live Riga" kabinets, Baraņņiks atbildēja, ka tur to bijis iespējams izvietot.

Noslēgumā Burovs apsolīja izdarīt secinājumus par Rīgas pašvaldības nodibinājumiem, norādot, ka ir spējīgi to izdarīt.

Jau ziņots, ka Valsts kontrole (VK) revīzijā Rīgas pašvaldībā konstatējusi būtiskus trūkumus biedrībām un nodibinājumiem sniegtā finansējuma plānošanas, piešķiršanas un uzraudzības procesos. No VK aplēsēm izriet, ka Rīgas pilsētas pašvaldība triju gadu laikā nesaimnieciski iztērējusi vairāk nekā 20 miljonus eiro rīdzinieku naudas.

Revīzijā VK galveno uzmanību veltīja diviem Rīgas pašvaldības dibinātiem nodibinājumiem: RTAB un "Riga.lv". No kopējā revīzijas apjomā iekļautā 26,5 miljonu eiro pašvaldības finansējuma 20,9 miljonus saņem šie divi nodibinājumi.

VK revidenti atklājuši, ka pašvaldības biedrības saņēmušas dāsnas pašvaldības budžeta dotācijas, tāpat atklājušās apšaubāmas ziedošanas shēmas, neizprotamas darbības ar preču zīmēm, iespējami fiktīvi darbinieki, neskaidri finansējuma piešķiršanas principi dažādu projektu īstenošanai un nepamatoti tēriņi dažādu izdevumu apmaksai.

Savukārt 5. aprīlī KNAB sācis kriminālprocesu pret Rīgas domes nodibinājuma RTAB amatpersonām par budžeta līdzekļu izšķērdēšanu, dokumentu viltošanu un viltotu dokumentu izmantošanu un krāpšanu.

Informācijas ieguvē KNAB cieši sadarbojies ar Valsts kontroli. Vienlaikus kriminālprocesuālās darbības pirmdien tiek veiktas arī Vācijā, Zviedrijā un Spānijā.

Pirmdienas rītā KNAB ieradies RTAB veikt kratīšanu, mazliet vēlāk KNAB ieradies arī Rīgas domes telpās. Ap pulksten 13 KNAB darbinieku pavadībā RTAB telpas atstāja tā vadītāja Vita Jermoloviča.

RTAB gan publiski izteicies, ka VK pārstāvji ieradušies jau ar gatavu negatīvu, iespējams, politiski motivētu viedokli par biroja darbu, kā arī paudis neizpratni par revīzijas ziņojuma saturu un formu.

Arī "Riga.lv" preses pārstāvsi Aleksandrs Šuņins publiskā paziņojumā pauž uzskatu, ka VK nodibinājuma "Riga.lv" dibināšanas mērķi reducējusi līdz vienkāršai Rīgas pilsētas pašvaldības reklamēšanai, taču ignorē,ka ""Riga.lv" veic informēšanas aktivitātes pēc iespējas plašākai mērķauditorijai, koordinē sadarbību starp valsts un pašvaldību institūcijām un kapitālsabiedrībām".

"Portāla "Riga.lv" lietotāju skaits pērn sasniedza 3,7 miljonus. Kopš dibināšanas tas ir pieaudzis četrkārt. "Riga.lv" nav sarkano lentīšu griešanas portāls. Tās pievilcīgā un plašai sabiedrībai saprotamā formā sniedz būtisku informāciju rīdziniekiem par sociālo palīdzību, par satiksmi, par kultūras pasākumiem, padarot to pieejamu," norāda "Riga.lv" pārstāvis.

""Riga.lv" kolektīvs godprātīgi ir pildījis un pilda savus pienākumus. Bet vienmēr var labāk un skats no malas noder. Mēs rūpīgi un ar lielu atbildību vērtēsim VK ieteikumus," sola nodibinājuma pārstāvis.