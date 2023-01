'Elektrības tarifu kāpuma kompensācija būs ievērojama', pauž Ašeradens

Ministru kabinets otrdien, 24. janvārī, diskutēs par AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) un AS "Sadales tīkls" (ST) sistēmas pakalpojuma tarifu projektu pārskatīšanu, paredzot ievērojamu elektrības tarifa pieauguma kompensāciju, apgalvo finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirmdien, 24. janvārī, preses konferencē pēc koalīcijas partneru sanāksmes ministrs informēja, ka otrdien valdība izskatīs Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par risinājumiem elektrības tarifu straujajam kāpumam.

Viņš neatklāja KEM priekšlikumu, pamatojot klusēšanu ar komercinformāciju un "infrastruktūras turētāju taktiku". Vienlaikus Ašeradens atzina, ka valdība šim mērķim ir rezervējusi AS "Latvenergo" dividendes 30 miljonu eiro apmērā.

Viņš atgādināja, ka patlaban enerģijas cenas ir zemākas, nekā laikā, kad tās būtiski auga. Finanšu ministrs atzina, ka visu elektrības cenu pieaugumu valsts nevarēs kompensēt, tomēr plānotais "samazinājums būs ievērojams" un tas varētu stāties spēkā šā gada 1. jūlijā.

"Rīt nonāksim pie iedzīvotājiem laba risinājuma," secināja Ašeradens.

Minēto jautājumu valdība skatīs aiz slēgtām durvīm, tomēr no publicētā valdības protokola lēmuma projekta izriet, ka KEM līdz šā gada 14. februārim sagatavos grozījumus Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā.

Tāpat protokola lēmuma projektā minēts deleģējums KEM sniegt atbalstu ST tarifu projekta precizējumu priekšlikuma sagatavošanā attiecībā uz diferencēto tarifu struktūru, ar mērķi līdzsvarot sadales sistēmas pakalpojumu tarifu pieaugumu starp dažādām lietotāju grupām; noteikt sadales sistēmas pakalpojumu tarifu enerģijas ražotājiem, lai nodrošinātu nediskriminējošu ražotājiem piemērojamo tarifu pārvades un sadales sistēmās.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) pērn novembrī izdeva rezolūciju, uzdodot Ekonomikas ministrijai (EM) sadarbībā ar Finanšu ministriju (FM) kā kapitāldaļu turētājām vērtēt iespējas koriģēt AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Sadales tīkls" sagatavotos pakalpojumu tarifu pieauguma projektus.

Kariņš rezolūcijā EM un FM uzdeva izvērtēt uzņēmumu sagatavotos pakalpojumu tarifu pieauguma projektus, izskatot iespēju ar akcionāra lēmumu atteikties no negūto ieņēmumu atgūšanas par laika periodu no 2020. līdz 2022. gadam, kā arī iespējas fiksēt elektroenerģijas cenu, kura ir daļa no uzņēmumu darbības izmaksām, noteiktā līmenī.

Minētajā izvērtējumā jāņem vērā, lai iespējamā tarifu korekcija nodrošina sistēmas operatoru spēju efektīvi turpināt elektroapgādes tiešo pienākumu izpildi.

"Elektroenerģijas izmaksām ir būtiska ietekme uz tautsaimniecības izaugsmi, tādēļ esmu uzdevis Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot un iesniegt izskatīšanai valdībā ziņojumu par iespējām koriģēt "Augstsprieguma tīkla" un "Sadales tīkla" sagatavotos pakalpojumu tarifu pieauguma projektus," pauda Kariņš.

Iepriekš raidījums "Spried ar Delfi" vēstīja, ka lai arī publiskajā telpā izskanējis, ka "Augstsprieguma tīkls" prasa savu pakalpojumu tarifus pat četrkāršot, reālais elektrības sadales pakalpojuma izmaksu pieaugums patērētājiem būs mazāks, kaut joprojām iespaidīgs – 111%. Uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Gunta Jēkabsone raidījumam skaidroja, kā tas varētu ietekmēt patērētāju saņemtos rēķinus. Proti, mājsaimniecībai, kura mēnesī patērē ap 100 kilovatstundām elektroenerģijas, "Augstsprieguma tīkla" prasītās tarifu maiņas rezultātā, ikmēneša rēķins varētu pieaugt par aptuveni vienu eiro.