Kariņš uzdod vērtēt iespējas koriģēt elektrības tarifu pieauguma projektus

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) ir izdevis rezolūciju, uzdodot Ekonomikas ministrijai (EM) sadarbībā ar Finanšu ministriju (FM) kā kapitāldaļu turētājām vērtēt iespējas koriģēt AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Sadales tīkls" sagatavotos pakalpojumu tarifu pieauguma projektus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Premjera birojā portālu "Delfi" informēja, ka Kariņš rezolūcijā EM un FM uzdod izvērtēt uzņēmumu sagatavotos pakalpojumu tarifu pieauguma projektus, izskatot iespēju ar akcionāra lēmumu atteikties no negūto ieņēmumu atgūšanas par laika periodu no 2020. līdz 2022. gadam, kā arī iespējas fiksēt elektroenerģijas cenu, kura ir daļa no uzņēmumu darbības izmaksām, noteiktā līmenī.

Minētajā izvērtējumā jāņem vērā, lai iespējamā tarifu korekcija nodrošina sistēmas operatoru spēju efektīvi turpināt elektroapgādes tiešo pienākumu izpildi.

"Elektroenerģijas izmaksām ir būtiska ietekme uz tautsaimniecības izaugsmi, tādēļ esmu uzdevis Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot un iesniegt izskatīšanai valdībā ziņojumu par iespējām koriģēt "Augstsprieguma tīkla" un "Sadales tīkla" sagatavotos pakalpojumu tarifu pieauguma projektus," pauda Kariņš.

Premjers sagaida, ka informatīvais ziņojums ministrijām jāiesniedz izskatīšanai uz 20. decembra valdības sēdi.

Iepriekš raidījums "Spried ar Delfi" vēstīja, ka lai arī publiskajā telpā izskanējis, ka "Augstsprieguma tīkls" prasa savu pakalpojumu tarifus pat četrkāršot, reālais elektrības sadales pakalpojuma izmaksu pieaugums patērētājiem būs mazāks, kaut joprojām iespaidīgs – 111%. Uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Gunta Jēkabsone raidījumam skaidroja, kā tas varētu ietekmēt patērētāju saņemtos rēķinus. Proti, mājsaimniecībai, kura mēnesī patērē ap 100 kilovatstundām elektroenerģijas, "Augstsprieguma tīkla" prasītās tarifu maiņas rezultātā, ikmēneša rēķins varētu pieaugt par aptuveni vienu eiro.