Gobzems publiski vēršas pie Valsts prezidenta ar aicinājumu uzticēt viņam valdības veidošanu

Pie frakcijām nepiederošais, savulaik no "KPV LV" saraksta 13. Saeimā ievēlētais deputāts Aldis Gobzems, kurš kopā ar domubiedriem nesen nodibinājis jaunu politisko partiju "Likums un kārtība", pirmdien, 8. martā, feisbukā publiskojis ierakstītu videoklipu, kurā vēršas ar aicinājumu pie Valsts prezidenta Egila Levita ar aicinājumu viņam tagad uzticēt valdības veidošanu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Gobzems jau pagājušā nedēļā solīja, ka pirmdien deviņos vakarā feisbukā uzrunās tautu un Valsts prezidentu. Īsi pēc deviņiem Gobzema profilā feisbukā tika pārraidīts sešu minūšu videoklips, kurā Gobzems uzrunā skatītājus, saulainā ziemas dienā stāvot pie Mātes Latvijas tēla Rīgas Brāļu kapos.

Īstenojot Latvijas politikā vēl nepieredzētu gājienu un piesakoties veidot valdību laikā, kad viena valdība strādā un nav atkāpusies no amata, Gobzems videoklipā nedz nosauca konkrētu valdības sastāvu, nedz detalizētu rīcības programmu. Viņš gan pieminēja bērnu "atgriešanu skolās" un darba atsākšanu cilvēkiem, kā arī pievērsās vakcinācijas tēmai, taču ne reizi savā uzrunā nelietoja vārdus koronavīruss vai Covid-19.

Deputāta uzruna sociālajā medijā tika publiskota dienu pirms tam, kad Ministru kabinets Krišjāņa Kariņa (JV) vadībā plāno vērtēt un lemt par turpmākiem rīcības scenārijiem saslimstības ar Covid-19 ierobežošanai laikā, kas Latvijā izplatās arī jaunais, lipīgākais paveids.

Deputāts un jaunveidotās partijas līderis Gobzems uzrunu sāka ar vēršanos tieši pie Levita, sakot, ka "šī vara ir sevi izsmēlusi", tāpēc prezidentam esot jārīkojas, un Gobzems pats personīgi esot gatavs uzņemties Ministru kabineta izveidošanu un valdības vadīšanu. Tas esot jādara tādēļ, ka Latvijai nepieciešama valdība, kura spētu izvest to no dziļākās krīzes valsts vēsturē, un to varot izdarīt tikai līderis, kam ir liels atbalsts sabiedrībā un kurš personīgi nebaidoties.

"Es nebaidos un tieši tāpēc esmu gatavs uzņemties šo milzu atbildību. Es izveidošanu rīcībspējīgu valdību, balstītu uz zināšanām, pieredzi un loģisko domāšanu, kura rezultēsies taustāmās lietās nevis tikai krāšņās statistikas vai pārskatu prezentācijās," paziņoja Gobzems.

Savā valdībā Gobzems aicināšot labākos savu nozaru profesionāļus, bet neizkārtošot labas darba vietas draugiem vai paziņām. Zināšanas, pieredze un spēja uzņemties personīgo atbildību, būšot pamata principi tādas valdības veidošanā.

Piesakoties uz valdības vadītāja amatu, Gobzems sola neatteikties no savas pārliecības, taču būšot uzticīgs tautas apvienošanas idejai, neraugoties uz viedokļu dažādību. Pēc deputāta domām pamatmērķis šobrīd esot pozitīvs rezultāts nevis cīņa par personīgu pozīciju. "Politiku veido tad, kad valsts pamats nav apdraudēts. Tagad ir. Mums ir vajadzīga valdība un ministri, kuri nebaidās riskēt tautas labā, nebaidās riskēt personiski," stāstīja Gobzems videoklipā.

Viņš uzskata, ka ir pienācis laiks pieņemt nestandarta lēmumus, un to varot izdarīt tikai cilvēks ar nestandarta domāšanu, kura "pirmšķietami var likties nepieņemama", taču šis esot tāds laiks, kad tādam cilvēkam ir jādod iespēja, jo ierastie standarti neesot devuši plānotos rezultātus.

"Jā, Levita kungs, es domāju citādi un redzu lietas citādi, tieši tāpēc uzskatu, ka mans laiks rīkoties un sevi pierādīt ir pienācis. Zinu, ka ir tādi, kuri kliegs, ka esmu populists, bet lai. Tikai sabiedrības atbalsts sniegs iespēju pārvarēt to patiesi dziļo krīzi, kurā esam nonākuši mēs visi, pateicoties īsta līdera neesamībai līdz šim," teica Gobzems.

Deputāts uzsvēra, ka viņš pārstāvot partiju ar vislielāko dibinātāju skaitu kopš Latvijas Tautas frontes laikiem, un tas esot liels uzticības mandāts, ko būtu pareizi ņemt vērā prezidentam un Saeimai.

"Cilvēki man ir uzticējušies, un tas ir ļoti būtiski, jo kam tad politiķiem ir jāstrādā. Vai tad ne cilvēkiem un savai valstij," skaidroja Gobzems. Viņš teica, ka neminēšot iemeslus, bet apņemoties novērst nekonsekvenci, neskaidrību un bailes, kas esot bijušas raksturīgas viņa priekšgājējiem.

Gobzems solīja, ka smagi būs jāstrādā visai sabiedrībai, ne tikai viņam. "Milzīgs darbs, negulētas naktis un drosmīgi lēmumi visiem," darāmo ieskicēja Gobzems, kurš cilvēku labā esot gatavs riskēt ar savu politisko karjeru. Tā kā tauta ir valdības darba devējs, tā esot pelnījusi saņemt "divtik, nevis dzīvot ciešanās, bailēs un neziņā".

Gobzems solīja, ka atgriezīšot bērnus skolās, jo tā ir valsts nākotne un absolūta prioritāte. Bērni cieš un degradējas bez savstarpējas socializācijas iespējām, un tas savukārt apdraud stipru personību veidošanos nākotnē. Gobzems, izstrādājot drošu un loģikā balstītu sistēmu, panākšot to, ka cilvēki atkal varēs iet uz darbu, jo ilgtermiņā mājās sēdēšana nodarīšot lielāku postu.

Deputāts solīja izdarīt visu, lai tie, kas vēlas vakcinēties pret vīrusu, varētu saņemt iespēju to darīt droši, saprotami un ātri, bet tiem, kas to nevēlas būšot iespēja saņemt cienīgu veselības aprūpi "visos citos veidos". "Es nebaidīšos reformēt sistēmu, pat ja tam vajadzēs bruņuvesti", teica Gobzems.

Viņš arī solīja atgriezt "normālu banku sistēmu" un aizliegt "represijas pret uzņēmējiem un sabiedrību". "Spējīgs, drosmīgs un atbildīgs valdības vadītājs," tā Gobzems raksturoja sevi, bet viņa komanda esot "mūsu tauta".

Uzrunas beigās Gobzems aicināja rīkoties un "likumīgi nomainīt varu", ko varot izdarīt nevis ar protesta akcijām, bet ar strādāšanu tūkstošiem kopā. "Laiks ir pienācis, izvirziet mani premjera amatam, un es pārliecināšu parlamentu nobalsot. Maniem Saeimas kolēģiem nebūs izvēles, jo, balsojot pret politiski neangažētu vadību, viņi balsotu pret savu tautu un saviem vēlētājiem," sacīja deputāts.

"Delfi" jau ziņoja, ka pirms diviem gadiem 2018. gada oktobrī ar ievērojamu balsu skaitu 13. Saeimā ievēlētais "KPV LV" partijas premjera amata kandidāts Gobzems toreiz valdību tomēr neizveidoja un jau 2019. gada februāra sākumā tika izslēgts no partijas un frakcijas, uzreiz gan solot dibināt jaunu organizāciju. 2021. gada 8. janvārī attālinātā pasākumā notika partijas "Likums un kārtība" dibināšana, lai gan parakstu notariāla apstiprināšana un partijas reģistrācija prasīja ilgāku laiku.

Saeimas deputāts Gobzems, kurš parlamentā darbojas kā pie frakcijām nepiederošais deputāts un visnotaļ aktīvi iesaistās Saeimas debatēs, gan aicinot parakstīties par Saeimas atlaišanu, gan pulcēties uz viņa atbalsta pasākumiem, gan veltot skarbus vārdus kolēģiem Saeimā un valdības pārstāvjiem, jau vairākas reizes pēdējo divu gadu laikā publiski bijs paudis nodomu dibināt pats savu partiju.

Pērn rudenī jau bija arī noteikts konkrēts datums – 22. novembris, tomēr partijas dibināšanu nācās atlikt, jo valstī kopš 9. novembra bija ārkārtējā situācija, kas apgrūtināja partijas dibināšanu. Saeima grozīja likumu, tāpēc 8. janvārī Gobzems arī ārkārtējās situācijas laikā varēja dibināt partiju attālināti. Dibinātājiem desmit dienu laikā pēc politiskās organizācijas izveidošanas pie notāra ir jāapliecina piekrišana tās dibināšanai. Partijas dibināšanai nepieciešami vismaz 200 biedri.

Jāatgādina, ka 2018. gada oktobrī Saeimas vēlēšanās "KPV LV" ieguva otro labāko rezultātu pēc "Saskaņas", savācot 120 264 vēlētāju jeb 14,25% atbalstu. Saskaitot plusus un mīnusus, vislielāko vēlētāju atbalstu guva Artuss Kaimiņš (58 542 balsis), sekoja Aldis Gobzems (48 273), Linda Liepiņa (44 662), Didzis Šmits (41 081), un no šiem saraksta līderiem neviens vairs nedarbojas partijas frakcijā Saeimā.

Piektdien, 26. februārī, Uzņēmumu reģistrā (UR) tika reģistrēta partija "Likums un kārtība".

Partija kā savas darbības mērķi norādījusi "veicināt tautas labklājību un saliedētību, mazināt birokrātiju, veicināt izglītības kvalitāti, uzlabot nodokļu sistēmu un veicināt ekonomisko izaugsmi valstī, rūpēties, ka tautas intereses valsts pārvaldē īsteno izglītoti un kompetenti savas jomas speciālisti".

Partijas valdē ir Gobzems, Saeimas deputāte Jūlija Stepaņenko, deputāta Karīna Sprūde, deputāte Ļubova Švecova, uzņēmējs Jānis Brūveris, publicists Sandis Točs, uzņēmējs Agris Freifalts, Liāna Teličenaite, Daniēls Āboliņš, Jānis Zalte, Jānis Ronis un Marita Klikiča.