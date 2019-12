Ietaupīto naudu novirzīs bērniem sociālās aprūpes un ģimenes asistenta pakalpojumiem

Labklājības ministrija plāno novirzīt 60 513 eiro no ietaupītajiem līdzekļiem, lai nodrošinātu sociālās aprūpes pakalpojumus 170 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un lai pilnveidotu pašvaldību ģimenes asistenta pakalpojumu pieejamību, liecina Labklājības ministrijas sagatavotie dokumenti.

Atbilstoši Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) sniegtajai informācijai, finansējuma atlikums izveidojies speciālistu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas dēļ bērnu tiesību aizsardzības jomā. Iepirkuma līgums par izglītības programmu un apmācību metodoloģiju izstrādi, kā arī vēl trīs līgumi par Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto speciālistu nolīgšanu noslēgti par mazākām summām nekā sākotnēji plānots. Vienlaikus arī izlemts samazināt finansējumu atbalsta programmai par 19 847 eiro.

No ieekonomētajiem līdzekļiem 19 847 eiro nolemts novirzīt profesionāla sociālā darba attīstībai pašvaldību līmenī, kur papildu finansējums nepieciešams, lai izstrādātu un aprobētu pašvaldībās ģimenes asistenta pakalpojuma modeli un veiktu sociālā darba jomas studiju programmu izvērtējumu un izstrādātu pamatprasības sociālā darba studiju programmu saturam.

Savukārt 40 666 eiro paredzēts pārdalīt, lai palielinātu institucionālajai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem. Papildu finansējums šai programmai nepieciešams, lai nodrošinātu sociālās aprūpes pakalpojumus 170 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs. Pakalpojums tiks nodrošināts arī viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm.

Ieceres mērķis ir pārvirzīt ieekonomēto finansējumu, kas bija paredzēts atbalsta sniegšanai bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un tiem, kas saskārušies ar vardarbību ģimenē. Tādējādi samazinās atbalsta sniegšanai paredzētais finansējums no 2,4 miljoniem eiro uz 2,34 miljoniem eiro.

No pašreizējā 2,4 miljonu eiro finansējuma Eiropas Sociālā fonda līdzekļu apmērs ir 2,04 eiro, savukārt valsts budžeta finansējums sastāda 361 215 eiro.

Minēto līdzekļu pārdali plānots īstenot līdz gada beigām.

Balstoties uz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) sniegto informāciju tika secināts, ka atbalsta sniegšanai līdz 2021. gada 13. aprīlim kopā nav nepieciešams finansējums 40 665 eiro apmērā. No minētās summas 21 122 eiro nācis no neparedzēto izmaksu finansējuma, savukārt 19 543 eiro radies no finansējuma atlikuma.

Informācija par finansējuma ietaupījumu ministrijā tika saņemta 2019.gada 16.augustā, kā rezultātā to plānots novirzīt attiecīgi 2019. gadā plānotajām iecerēm.

Tāpat arī Labklājības ministrijas dati liecina, ka nākamgad paredzēts palielināt budžetā piešķirto valsts finansējumu atbalsta sniegšanai bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un tiem, kas saskārušies ar vardarbību ģimenē. Proti, salīdzinājumā ar 78 671 eiro šogad, nākamgad tiks atvēlēti 81 089 eiro.