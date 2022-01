Infektoloģe omikrona izplatības dēļ nobažījusies par ambulatorās veselības aprūpes sistēmas pārslodzi

Covid-19 slimību izraisošā vīrusa omikrona paveida lielās izplatības dēļ tuvākajā laikā īpaši noslogota varētu būt tieši ambulatorā veselības aprūpes sistēma, jo ļoti daudziem pacientiem simptomi ir viegli un tiem vajadzēs saņemt konsultācijas un slimības lapas no saviem ģimenes ārstiem, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" sacīja Rīgas Stradiņa universitātes Infektoloģijas katedras vadītāja profesore Ludmila Vīksna.

Viņa atzīmēja, ka Covid-19 omikrona variants stacionāros galvenokārt tiek atklāts tiem pacientiem, kuri nonāk slimnīcā ar citām slimībām vai traumām, un bieži šiem cilvēkiem nav nekādu Covid-19 raksturīgo simptomu.

"Ja inficēto būs ļoti daudz, un tā tas, visticamāk, būs, tad, manuprāt, būs noslogota ambulatorā veselības aprūpes sistēma, jo pacienti ar vieglām un vidēji smagām slimības formām tomēr kādas dienas nevarēs iet darbā, tiem būs vajadzīga darba nespējas lapa, varbūt ārstu konsultācijas, un tas varētu noslogot veselības aprūpes sistēmu kopumā. Tā ir tāda, manuprāt, šobrīd ļoti nopietna lieta, kam jāgatavojas," sacīja Vīksna.

Arī viņa pievienojas vairāku kolēģu prognozētajam, ka omikrona lielās izplatības dēļ ar to saslims teju katrs iedzīvotājs. Līdz ar to Vīksna neizslēdz iespēju, ka nākotnē pasaulē varētu atteikties no līdzšinējās prakses omikrona pacientus īpaši izolēt.

"Piemēram, ja mēs netestētu pacientu, kurš kaut kādu [citu] apstākļu dēļ nonāk slimnīcā, viņš tāpat dzīvotu pasaulē, un lielākā daļa jau dzīvo, un tā mēs viens no otra inficējamies," sacīja infektoloģe.