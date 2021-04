Izsludina iepirkumus veloinfrastruktūras izbūvei uz Ķīpsalu, Ķengaragu un Sarkandaugavu

Rīgas domes Satiksmes departaments izsludinājis iepirkumu par veloinfrastruktūras izbūvi vairākos maršrutos – no Rīgas centra uz Ķīpsalu, Ķengaragu un Sarkandaugavu, liecina informācija Iepirkumu uzraudzības birojā.

Iepirkums veloinfrastruktūrai uz Ķīpsalu izsludināts 29. martā, bet uz Sarkandaugavu un Ķengaragu – 31. martā.

Plānots, ka veloinfrastruktūra uz Ķīpsalu tiks ierīkota posmā no Krišjāņa Valdemāra līdz Enkura ielai, Sarkandaugavā no Skanstes līdz Tilta ielai, bet Ķengaragā no Dzirnavu līdz Rušonu ielai.

Līdz ar to virzienā uz Ķīpsalu tiks izbūvēta aptuveni 1,5 kilometri veloceliņa, virzienā uz Sarkandaugavu – četri kilometri, bet uz Ķengaragu – desmit kilometri.

Velojoslas tiks atdalītas ar automašīnu riteņu gumijas atdurēm un lokaniem plastikāta stabiņiem.

Pieteikumus šo veloinfrastruktūru ierīkošanai plānots gaidīt līdz aprīļa vidum.

Plānotās iepirkumu cena nav norādītas, taču iepirkumā uzvarēs tas komersants, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu.

Šī ir daļa no Covid-19 pagaidu velojoslām, ko plānots ierīkot, lai veidotu savienojamību ar jau esošiem veloceliņiem mikrorajonos.