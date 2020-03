Izveidos speciālu TV kanālu 'Tava klase' un līdz 29. maijam pārraidīs mācību stundas

Lai veicinātu attālināto mācību pieejamību, kvalitatīva satura apgūšanu un sniegtu lielāku atbalstu vecākiem, īpaši sākumskolas posmā, valdība otrdien atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) iniciatīvu par jauna izglītojoša TV kanāla "Tava klase" izveidi.

Plānots, ka no 6. aprīļa līdz 29. maijam darbadienās no pulksten 9 līdz 13.40 kanālā "ReTV" tiks pārraidītas mācību stundas 1.-4.klašu skolēniem, bet kanālā "Sportacentrs.com TV" no pulksten 9 līdz 16.40 - mācību stundas 5., 6., kā arī 9. un 12.klašu skolēniem.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar iniciatīvas grupu "Vecāki par labāku izglītību", paredzot oriģināla mācību satura izveidi un tā pārraidīšanu bezmaksas televīzijas platformās "ReTV" un "Sportacentrs.com TV". Projekta tehnoloģiskie partneri ir "Telia Latvija" un "Veset'', kas nodrošina TV kanālu izspēles pakalpojumus, kā arī apraidi internetā, platformā "tavaklase.lv".

Mācību stundas veidos 20 minūšu gari audiovizuāli materiāli, kuros pedagogi, savas jomas entuziasti no dažādām Latvijas pilsētām, mācību priekšmetus pasniegs interesantā un skolēnus uzrunājošā veidā. Mācību saturs tiek veidots tā, lai mazo klašu skolēni pēc katra priekšmeta var paspēt izpildīt kādu uzdevumu un pārorientēties uz nākamo mācību priekšmetu.

Kanālā būs iespējams atkārtot Dziesmu un deju svētku repertuāru kopdziedāšanā, deju nodarbībās, tāpat kopā sportot, apgūt teātra spēles elementus, robotiku, animācijas pamatus, kā arī iepazīt Latvijas mazākumtautību valodas.

Iecerēts, ka jau pēc Lieldienām mācību programmu saturs tiks nodrošināts nedēļu iepriekš, ļaujot vispārizglītojošo skolu pedagogiem mērķtiecīgi plānot izglītojošā kanāla programmu savā nodarbību grafikā.

Tiek uzsvērts, ka projekts "Tava klase" risinās vairākas būtiskas problēmas, kas identificētas pirmajā attālināto mācību nedēļā. Viena no tām – nepieciešamība pēc kvalitatīvas mācību vides 1.-6.klašu skolēniem, kas, pēc ekspertu teiktā, nevar apgūt tik lielu mācību vielas apjomu patstāvīgi. Projekts arī atvieglos attālināto mācību procesu ģimenēs, kurās ir vairāki skolēni, jo virszemes TV pārklājums ir 97% valsts teritorijas. Tāpat tiek radītas līdzvērtīgas izglītības iespējas visā Latvijā, mazinot nevienlīdzību, kas rodas skolotāju vai infrastruktūras trūkuma vai nepieejamības dēļ.

Šādu inovatīvu pieeju, veidojot mācību kanālus ārkārtas situācijā, nodrošinot attālinātās mācības, izmanto arī vairākās citās Eiropas valstīs: Čehijā, Spānijā, Francijā, Horvātijā, Rumānijā, Slovākijā un Slovēnijā.

Sagatavotais mācību materiāls var tikt izmantots arī klātienes mācību procesā, un tas ir vērsts uz skolotāja profesijas prestiža celšanu, jo pirmoreiz Latvijas vēsturē IZM būs savs izglītojošais kanāls.

Projekta īstenošanai valdība nolēma piešķirt 365 208 eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem audiovizuālā satura radīšanai un izplatīšanai, tostarp ar bezmaksas televīzijas programmu starpniecību.