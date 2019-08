Jauno Rīgas mēru vēlēs pirmdien; neatkarīgie deputāti atbalsta Burovu (plkst. 15.30)

Pirmdien 10 sasaukta Rīgas domes sēde ar vienu darba kārtības jautājumu par domes priekšsēdētāja vēlēšanām, piektdien pēc partijas un frakcijas "Gods kalpot Rīgai" sēdes presei teica frakcijas vadītājs Vjačeslavs Stepaņenko.

Frakcija atbalsta pašreizējā vicemēra Oļega Burova kandidatūru šim amatam. Paredzams, ka viņu atbalstīs GKR ar 11 balsīm, "Saskaņa" ar 17 balsīm un 7 neatkarīgie deputāti, līdz ar to par viņu varētu nobalsot 35 deputāti no 60. Domes priekšsēdētāja ievēlēšanai vajag vismaz 31 no 60.

Pēcpusdienā Burovs oficiāli izsludināja Rīgas domes ārkārtas sēdi pirmdien 10, kurā tiks vēlēts Rīgas domes priekšsēdētājs.

Piektdien sadarbības līgumu ar GKR parakstījuši arī visi četri Neatkarīgo deputātu frakcijas (NDF) pārstāvji, portālam "Delfi" apstiprināja frakcijas līderis Valērijs Petrovs. Tas nozīmē, ka Burovam pirmdienas sēdē ir garantētas 7 neatkarīgo deputātu balsis, jo NDF ir mutiska vienošanās ar trijiem bloka "Rīgai!" deputātiem par vienotu balsojumu mēra vēlēšanās. "Garantējam septiņas balsis," apliecināja Petrovs.

Bloka "Rīgai!" līderis Oskars Putniņš gan teica, ka pilnīga skaidrība par bloka atbalstu būs piektdien pēc pulksten pieciem, jo tas ir otrajam mēra kandidātam Viesturam Zepam (LA) dotais termiņš nepieciešamo balsu savākšanai, ja viņš vēlas saņemt 7 neatkarīgo deputātu atbalstu.

Trīs bloka "Rīgai!" deputāti nav plānojuši un neparakstīs vienošanos ar GKR, bet balsos kopā ar NDF pēc mutiskas vienošanās par sadarbību, kas tika panākta pirms nedēļas.

Uz jautājumu, ko atbalstīs vicemēra amatā, ja par mēru tiks ievēlēts Burovs, Petrovs teica, ka atbalstīs "Saskaņas" Annu Vladovu, ja viņa tiks izvirzīta, bet, ja tas būs Sandris Bergmanis, tad neatbalstīs. Petrovs apstiprināja, ka NDF pārstāvis Vadims Baraņņiks paliek viecmēra amatā.

GKR ceturtdien tikās ar 7 neatkarīgajiem deputātiem, un Burovs solījis atbalstu viņu piedāvātajiem darbiem, kas skar bērnudārzu rindu samazināšanu, bērnu piedzimšanas pabalstu palielināšanu un infrastruktūras jautājumu risināšanu, sacīja Petrovs.

Aģentūra LETA vēsta, ka "Saskaņas" frakcija nesteidz parakstīt koalīcijas līgumu ar GKR. Pēc frakcijas vadītājas Vladovas teiktā, neviens "saskaņietis" līgumu parakstījis vēl nav un darīs to tikai tad, kad būs pārliecība, ka "visi sadarbības partneri grib strādāt".

Jau ziņots, ka koalīcijas līgums ar partijas "Saskaņa" frakciju ir pagaidām parakstīts tikai no GKR puses, bet "Saskaņai" dots laiks to parakstīt līdz pat mēra vēlēšanu beigām, "Delfi" teica Stepaņenko.

Tā kā Burovs patlaban ieņem vicemēra amatu, tad pirms viņa ievēlēšanas mēra amatā un vicemēra vietas atbrīvošanās, nevar balsot par "Saskaņas" kandidātes Vladovas ievēlēšanu vicemēra amatā.

Lai to izdarītu, būs jāsasauc nākamā domes sēde un to var izdarīt ne ātrāk kā trīs stundas pēc iepriekšējās, presei skaidroja Burovs un Stepaņenko.

Septiņu neatkarīgo deputātu pārstāvis Vadims Baraņņiks paliks vicemēra amatā arī turpmāk, portālam "Delfi" apstiprināja Stepaņenko.

Lai gan iepriekš tika gaidīts, ka jau piektdienas rītā, tiekoties GKR un "Saskaņai", tiks parakstīts koalīcijas līgums, piektdien pēc GKR sanāksmes Burovs sacīja, ka GKR sagatavoto un ar "Saskaņas" vadību saskaņoto līgumu jau parakstījusi pirms divām dienām, un tagad tas nodots parakstīšanai "Saskaņai".

Atbildot uz "Delfi" precizējošu jautājumu, cik daudz laika dots "Saskaņai" līguma parakstīšanai, Stepaņenko sacīja, ka līdz pat mēra vēlēšanu beigām.

Uz jautājumu, kad tas būs publiski pieejams, viņš atbildēja, ka nekā slepena tur nav, bet par publiskošanu nav īpaši domāts. Stepaņenko uzsvēra, ka koalīcijas līgumam ir tikai pastarpināta nozīme.

"Situācija ir mainīga," tā Stepaņenko atbildēja uz žurnālistu jautājumu par to, kāpēc piektdien nebija tikšanās ar "Saskaņu".

Kā jau ziņots, koalīcijas līgums būs starp GKR un "Saskaņu", bet GKR būs arī atsevišķs sadarbības līgums ar NDF. GKR savā ziņā uzņēmusies vidutāja lomu starp "Saskaņu" un septiņu deputātu bloku, kuru vidū ir arī četri no "Saskaņas" aizgājušie.

Koalīcijas veidošana ir kompromiss, sacīja mēra amata kandidāts Burovs, kurš ir pārliecināts, ka viņam pirmdien vēlēšanās būs pietiekams atbalsts.

Burovs arī atzinīgi izteicās par sarunām ar septiņiem neatkarīgajiem deputātiem, jo tās esot bijušas par darbiem nevis amatiem.

Rīgā mēra amats ir brīvs kopš 21. jūnija. Pavadījis amatā nepilnu mēnesi, pirms Jāņiem uzticības balsojumu neizturēja Dainis Turlais (GKR).

Domniekiem ir laiks līdz 20. augustam jauna pašvaldības priekšsēdētāja ievēlēšanai, pretējā gadījumā dome var tikt atlaista un būs jārīko ārkārtas pašvaldības vēlēšanas, un tieši šādu mērķi ir izvirzījušas partijas "Vienotība" un Jaunās konservatīvās partijas frakcijas.

Saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām", Saeima var rosināt domes atlaišanu tad, ja pašvaldība bez mēra strādā divus mēnešus.