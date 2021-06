Abas ģimenes ārstes strādā mazpilsētā gluži vai plecu pie pleca. Vienā kabinetā strādā Anna, kura ir vakcinācijas atbalstītāja un mēģina par to pārliecināt pacientus. Savukārt blakus kabinetā pacientus pieņem viņas kolēģe, kura ne vien nevakcinē, bet vēl pamanoties noskaņot pret to.

Annas kolēģe nav vienīgā mediķe, kura pacientos sēj šaubas par vakcinēšanos. Veidojot rakstu sēriju, kurā "Delfi" šķetināja vakcinācijas jautājumā nogaidošo un noraidošo cilvēku argumentus, atklājās, ka vakcinācijas skeptiķi nav jāmeklē tikai pacientu rindās – tādi ir atrodami arī starp ārstiem. Turklāt profesijas piešķirtās autoritātes dēļ viņu skepse ir īpaši lipīga, jo viņu viedoklim mēdz būt noteicošā ietekme uz pacientiem.

Dariet, kā zināt!

Dacei nevakcinēties ieteikusi ģimenes ārste, kura, kā noprotams no sievietes teiktā, ir cienījamos gados un tieši lielās pieredzes dēļ Dace viņai uzticoties. Jānis ir viens no tehniskajiem darbiniekiem kādā lielā medicīnas iestādē, un viens no iemesliem, kāpēc viņam radušās šaubas, vai vakcinēties ir droši, ir vairāku šīs iestādes ārstu noraidošā attieksme pret to. Marta ir jaunā māmiņa, kura krūts barošanas periodā vēlas nogaidīt ar potēšanos, jo, taujājot pēc padoma vairākiem mediķiem, sastapusies ar pārāk atšķirīgu nostāju, lai justos droši par vakcinēšanos. Topošā māmiņa Santa (vārds mainīts) no ginekoloģes nesaņēma skaidru atbalstu vai noliegumu, tāpēc piesardzības nolūkos arīdzan vēlas nogaidīt. Tā ir daļa no atbildēm, ko "Delfi" uzklausīja sarunās un sarakstēs ar cilvēkiem, kuri pagaidām nevēlas vakcinēties.

Spriežot pēc atbildēm, tieši topošās un jaunās māmiņas ir tā cilvēku grupa, kam lēmuma pieņemšanā īpaši bieži jālavierē starp dažkārt galēji pretējām speciālistu pozīcijām. Piemēram, jaunās māmiņas Kristīnes ģimenes ārsts neiebilda pret to, ka viņa vakcinējas, vien ieteicis konkrētu vakcīnas veidu, kas esot piemērotāks barojošām mammām. Taču, kad Kristīne jau bija devusies saņemt poti klīnikā Ādažos, tās mediķe viņai pārmetoši jautājusi: "Un jūsu ģimenes ārsts jums atļāva potēties?" Kad Kristīne atbildējusi apstiprinoši, esot "pārgriezusi acis" un teikusi: "Nu, labi, dariet, kā zināt!"

Savukārt citai jaunajai māmiņai Zanei (vārds mainīts) ģimenes ārsts sniedzis gluži pretēju rekomendāciju – nevakcinēties bērna barošanas periodā. Jaunajai sievietei arī rados ir kāda mediķe, kura sociālajos medijos intensīvi publicējot ierakstus, kas vērsti pret vakcinēšanos. Šīs ārstes specialitāte gan nepaģēr padziļinātas zināšanas imunoloģijas jautājumos, taču jau ar to vien, ka šādu viedokli pauž mediķe, pietiekot, lai vēl padziļinātu šaubas. Zane apmulsumā aptaujājusi arī citus sev zināmos mediķus – savu vecmāti, ginekoloģi un mazuļa ģimenes ārstu. Vispārliecinātākā par vakcinēšanos esot bijusi ginekoloģe, uz kuras viedokli Zane arī visvairāk paļāvusies, bet, dodoties potēties, vienalga uztraukusies – ja nu viņa ar šo soli kaitēs bērniņam. Zināma deva noraidošo ārstu iesēto baiļu viņā joprojām bija palikusi.

Dumpis: šis jautājums ir nopietns

"Es ar to saskaros bieži," norāda infektologs Uga Dumpis, kurš slimnīcā nonākušajiem Covid-19 pacientiem mēdz vaicāt, kāpēc viņi vēl nav vakcinējušies, un nereti saņem atbildi – kāds ārsts to nav rekomendējis. "Šis jautājums ir nopietns," atzīst Dumpis. Arī viņa kolēģis Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā Kārlis Rācenis atzīst, ka šādas situācijas ir piedzīvojis.