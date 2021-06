Andrejs ierindo sevi starp tiem cilvēkiem, kuri nav pret vakcinēšanos, bet pēc potes pret Covid-19 arī nesteidz. Andrejs cer, ka nogaidot sevi pasargās, ja nu laika gaitā atklājas kādas nepilnības triecientempos izstrādātajās vakcīnās. Ilustrācijai viņš izmanto sev tuvu salīdzinājumu ar automašīnām. Brīdī, kad automobiļu ražotājs tirgū piedāvā jaunu modeli, nevajagot uzreiz steigties ar tā iegādi – ražotājam jādod laiks vispirms "izķert" kļūdas.

Vakcinācijas koordinācijas speciālistu Ņikitu Trojanski gan ar šo argumentu nevar "iebāzt kabatā". Ja reiz vakcinācija pret Covid-19 salīdzināma ar auto iegādi, tad esot jāiztēlojas, ka vidusmēra iedzīvotājam nav zināšanu par konkrēto mašīnas modeli, taču viņš dzīvo 500 kilometru attālumā no tuvākā veikala un tieši šis automobilis ir viņa vienīgā iespēja uz to nokļūt.

Turpinot skaidrot, kas no vakcinēšanās attur cilvēkus, kuri nav tipiski dezinformācijas satura patērētāji, "Delfi" pievēršas visvairāk akcentētajai un visplašāk izklāstītajai iemeslu grupai – bažām par vakcīnu kvalitāti un to ilgtermiņa ietekmi uz organismu. Tāpat arī izskan viedokļi, kāpēc vakcinēties, ja tāpat ir izcila imunitāte vai tieši pretēji – organisms vājš, ir hroniskas saslimšanas, līdz ar to, vai vakcīnas reakcija nebūs pārāk spēcīga. Par to "Delfi" izjautāja ārstus.

Tieši vakcīnu ietekme uz cilvēkiem ir temats, kas pielādēts ar vislielāko šaubu, baiļu un neuzticēšanās devu, jo pienācīga izpratne par vakcīnām un ar to saistītajiem riskiem prasa specifiskas zināšanas, kādu pārliecinoši lielākajai daļai iedzīvotāju nav. Savukārt uzticēšanās personīgi nepazīstamiem speciālistiem daudziem ir liels izaicinājums situācijā, kad cilvēku spriedumus ietekmē bailes par savu un tuvinieku veselību. Savu devu "piparu" šajā situācijā pieber arī ziņas par blaknēm pēc potēšanās, pat ja tās vēlāk tiek atspēkotas kā iespējamas, bet ļoti retas. Auditorijas zināšanu trūkuma un baiļu kombinācija arīdzan ir vispateicīgākā augsne dezinformatoriem, lai savām ziņām gūtu visplašāko rezonansi.