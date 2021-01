Par galveno pirmās 2021. gada darba nedēļas ziņu kļuva bijušās finanšu ministres Danas Reiznieces-Ozolas aiziešana no Saeimas – politiku viņa nomainīja pret vadošu amatu Starptautiskajā Šaha federācijā (FIDE), ko nereti dēvē par "Kremļa maigo varu". Portāls "Delfi" aprunājās ar Reiznieci-Ozolu par to, kā viņa izturas pret šīm aizdomām, kāda loma viņas dzīvē ir šaham, ko gaidīt no nodokļu reformas un koronakrīzes Latvijā, kā arī – kur viņa rod spēku četriem bērniem, vīram un makaronu triecienporcijām.

Dana Reizniece-Ozola šahu spēlē no astoņu gadu vecuma. Deviņdesmito gadu beigās viņa uzvarēja sieviešu čempionātos Latvijā un Eiropā, vēl nesen pārstāvēja valsti sieviešu šaha olimpiādēs un komandu čempionātos Eiropā, vienmēr spēlējot pie pirmā galdiņa.

Paralēli piesātinātajai šaha dzīvei Dana izveidoja veiksmīgu karjeru politikā (tiesa, pēdējā Saeimā viņas Zaļo un Zemnieku savienība bija dziļā opozīcijā). Bijušā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktora sieva. Trīs meitu un dēla māte. Vienmēr sarkanas lūpas, efektīgs tērps un draudzīgs smaids. Šogad viņa svinēs 40 gadu jubileju, taču pusmūža krīze – tas nav attiecināms uz Danu. Izdevību garām viņa nelaiž – FIDE rīkotājdirektores amata dēļ Reizniece-Ozola izspēlēja īstu gambītu.

Kāpēc dzīvē karaļa gājieni ir spēcīgāki par karalienes?