Karavīri un zemessargi varēs saņemt sociālo rehabilitāciju kopā ar ģimeni

Saeima ceturtdien, 20.janvārī, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus, kas paredz iespēju karavīriem un zemessargiem, kuri atgriezušies no starptautiskajām operācijām, saņemt sociālo rehabilitāciju kopā ar viņu ģimenēm – laulāto vai partneri un nepilngadīgajiem bērniem.

Saeimas preses dienestā portālu "Delfi" informēja, ka sociālās rehabilitācijas mērķis ir karavīru vai zemessargu iekļaušanās sabiedrībā pēc atgriešanās no starptautiskās operācijas, norādīts likumprojekta anotācijā. Sociālā rehabilitācija ilgst 10 dienas, un karavīru uz to nosūta trīs mēnešu laikā pēc atgriešanās no misijas. Šo 10 dienu laikā karavīram līdz šim nebija iespējas būt kopā ar savu ģimeni.

Paredzēts, ka Sociālās integrācijas valsts aģentūra sniegs sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Nacionālo bruņoto spēku karavīriem un zemessargiem, kuri atgriezušies no starptautiskajām operācijām, dalības NATO vai Eiropas Savienības ātrās reaģēšanas jūras spēku komponentēs, kopā ar viņu laulātajiem un bērniem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu vai nav pabeiguši vidējās izglītības iestādi.

Rehabilitāciju varēs saņemt arī karavīru un zemessargu faktiskie partneri, ar kuriem viņiem ir kopīgi bērni vai mājsaimniecība.

Grozījumu autori Aizsardzības ministrijā atsaucas uz aptauju, kurā secināts, ka 83% karavīru uzskata, ka sociālā rehabilitācija pēc atgriešanās no starptautiskās operācijas ir nepieciešama kopā ar ģimenes locekļiem.

Kārtību, kādā karavīri un zemessargi kopā ar ģimeni saņems sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, noteiks Ministru kabinets, paredz likums.

Vienlaikus ar likuma grozījumiem līdz 31. martam pagarināts piemaksas saņemšanas periods sociālās aprūpes institūciju personālam, kas aprūpē ar Covid-19 inficētus klientus.

Tas attieksies uz tām institūcijām, kurās sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu sniedz pašvaldības vai valsts dibināts sociālo pakalpojumu sniedzējs vai sociālo pakalpojumu sniedzējs, kuram ir noslēgts līgums ar pašvaldību vai valsti.