Kariņš ieradies Kijivā un tiksies ar Zelenski

Premjerministrs Krišjānis Kariņš (JV) ceturtdien, 16. martā, ieradies Kijivā, kur tiksies ar augstākajām Ukrainas amatpersonām, "Delfi" informēja premjera birojā.

Kariņš tiksies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, Ukrainas parlamenta priekšsēdētāju Ruslanu Stefančuku un Ukrainas premjerministru Denisu Šmihalu, lai pārrunātu turpmāko nepieciešamo atbalstu Ukrainas cīņā pret Krievijas agresiju un Ukrainas integrācijas centienus Eiropas Savienībā un NATO.

Tāpat Kariņš, tiekoties ar Ukrainas valsts augstākajām amatpersonām, paudīs Latvijas stingro politisko atbalstu Ukrainai tās eiroatlantiskās integrācijas centienos. Ministru prezidents ar Ukrainas amatpersonām pārrunās tās virzību uz Eiropas Savienību un pievienošanās procesu.

Plānots, ka Kariņš vizītes laikā apmeklēs Irpiņu un Buču.

Visiting Kyiv to reiterate Latvia’s unwavering support for #Ukraine as long as it takes.🇱🇻🇺🇦

Ukrainian victory is crucial for a free Europe. pic.twitter.com/1GOs46nM6t