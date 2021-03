KNAB aicina ziņot par iespējamo administratīvo resursu izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijā

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) atgādina, ka priekšvēlēšanu aģitācijas periodā pirms pašvaldību vēlēšanām aģitācijas aktivitāšu īstenošanai ir aizliegts izmantot administratīvos resursus. Tāpat birojs aicina būt vērīgiem un ziņot par pazīmēm, kas liecina par šādiem pārkāpumiem, portālu "Delfi" informēja KNAB.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šis aizliegums attiecas uz visām valsts un pašvaldību institūcijām un to darbiniekiem, un tā mērķis ir novērst negodprātīgu konkurenci starp deputātu kandidātiem, kas ieņem amatus pašvaldībās vai valsts iestādēs, un citiem deputātu kandidātiem, kā arī nepieļaut politisko spēku reklamēšanu par budžeta līdzekļiem, kas piešķirti valsts un pašvaldību institūciju darbībai.

KNAB vērš uzmanību, ka administratīvo resursu, proti, valsts vai pašvaldību institūciju finanšu līdzekļu, kustamās un nekustamās mantas izmantošana vai pakalpojumu sniegšana, kā arī institūcijas reklamēšana, ja attiecīgā reklāma ir saturiski saistīta ar kādu politisko partiju vai deputātu kandidātu, nav pieļaujama.

Amatpersonām vai darbiniekiem, kuri attiecīgo institūciju finanšu līdzekļus vai mantu izlietojuši prettiesiskā veidā, var tikt piemērota administratīvā atbildība, tas ir, brīdinājums vai naudas sods līdz 700 eiro. Turklāt šīm amatpersonām vai darbiniekiem ir pienākums valstij atlīdzināt nodarītos zaudējumus, kas atbilst aizliegtā veidā izlietoto finanšu līdzekļu vai mantas apmēram.

Pašvaldībām, veidojot publicitātes materiālus, tostarp preses relīzes, ierakstus sociālajos tīklos, piedaloties raidījumu pārraidēs radiostacijās un televīzijas kanālos, kā arī citā saziņā jānošķir pašvaldības vadītāju, pašvaldības vadošo darbinieku un citu amatpersonu aktivitātes no šo pašu personu kā deputātu kandidātu vai politisko partiju pārstāvju aktivitātēm. Turklāt pašvaldībai, nodrošinot sabiedrības informēšanas funkciju, nav pienākuma saziņā iekļaut tieši pašvaldības vadītāja vai citas amatpersonas, kas ir deputāta kandidāts, viedokli, uzrunu, pieminēšanu un tamlīdzīgas darbības, norāda KNAB.

Ja pašvaldība nolemj publicitātes materiālos vai citā saziņā atspoguļot deputāta kandidātu, kurš vienlaikus ir arī pašvaldības vadītājs, pašvaldības vadošais darbinieks vai cita amatpersona, jānodrošina, lai materiāls nesatur tiešu vai netiešu aicinājumu balsot par vai pret kādu politisko partiju vai deputāta kandidātu. Ja politiskās partijas pārstāvja, tas ir, deputāta kandidāta vai iespējamā deputāta kandidāta viedoklis, uzruna vai pieminēšana tiek izmantota kā amatpersonas viedoklis, tad šāda informācija nekādā veidā nevar saturēt tiešu vai netiešu aicinājumu balsot par vai pret kādu politisko partiju vai deputāta kandidātu, vai arī šīs personas papildu reklamēšanu priekšvēlēšanu aģitācijas periodā. Ja tas tiek ievērots, šāda informācijas publiskošana priekšvēlēšanu aģitācijas periodā ir pieļaujama.

KNAB aicina iedzīvotājus šajā periodā būt vērīgiem un ziņot par gadījumiem, kad tiek pamanītas pazīmes, kas var liecināt par administratīvo resursu izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijas mērķiem. Sabiedrībai atpazīstamākais administratīvo resursu izmantošanas veids ir pašvaldības tīmekļa vietnē vai sociālajos tīklos publicēts ieraksts ar attiecīgās pašvaldības līderi, tai skaitā priekšsēdētāju, kas slavē sava saraksta kandidātus, sevi un sava amata pienākumu pildīšanas laikā padarīto, kā arī stāsta par nākotnes plāniem.

Jau vēstīts, ka 2021. gada 5. jūnijā paredzētas pašvaldību vēlēšanas. Tās notiks jaunveidojamās administratīvajās teritorijās. Vēlēšanu sagatavošanā bez Centrālās vēlēšanu komisijas būs iesaistītas sešu valstspilsētu un 35 novadu vēlēšanu komisijas. Atbilstoši šā brīža informācijai pašlaik Latvijas pašvaldībās, izņemot Rīgu, ir 795 vēlēšanu iecirkņi.

Vēlēšanas Rīgas pašvaldībā šogad nenotiks, jo dome tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās pērn, un tā turpinās strādāt līdz 2025. gada vēlēšanām.

CVK arī informē, ka pašvaldību vēlēšanās, kas norisināsies 5. jūnijā, vēlētājiem būs iespēja balsot pa pastu no ārvalstīm, līdz ar to kandidātu sarakstu iesniegšana notiks agrāk – no 17. marta līdz 6. aprīlim.

Latvijā priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms pašvaldību vēlēšanām sākās šī gada 6. februārī, un tas ilgs līdz vēlēšanu dienai – 5. jūnijam. Šajā periodā noteikti priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumi, tostarp attiecībā uz aģitācijas materiālu izvietošanu preses izdevumos, publiskajās vietās, internetā, kā arī elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos.