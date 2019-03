KNAB kapitālajiem izdevumiem papildus nepieciešams pusotrs miljons eiro

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) 2019. gadā nepieciešami papildu aptuveni pusotrs miljons eiro, lai segtu kapitālos izdevumus, un birojs varētu normāli funkcionēt, otrdien, 12. martā, pēc Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdes žurnālistiem pastāstīja KNAB priekšnieks Jēkabs Straume.

Komisija uzklausīja KNAB ziņojumu par pērnā gada darbības rezultātiem un šī gada finansējumu. Sēdes daļa, kas attiecās uz biroja budžetu, tika pārrunāta slēgti. Pēc sēdes biroja priekšnieks žurnālistiem pastāstīja, ka šoreiz kontekstā ar biroja budžetu netika runāts par algām, bet gan, ka birojam eksistēšanai, funkcionēšanai un veiksmīgākai darba attīstīšanai jeb tā saucamajiem kapitālajiem izdevumiem vajadzīgi papildu līdzekļi.

Vaicāts par summām, Straume norādīja, ka nav tā, ka birojs "visu nogulējis" un daļa no šodien prasītā finansējuma lūgts jau pērn, līdz 1. augustam iesniedzot tā saucamās jaunās politikas iniciatīvas. "Ņemot vērā, ka aizkavējās šī gada budžeta pieņemšana, šis budžets tiek saukts par tehnisko budžetu, līdz ar to šīs jaunās politikas iniciatīvas netika skatītas kā tādas. Mēs tomēr vērsām uzmanību gan premjeram, gan komisijai, ka vismaz kādi četri no tiem punktiem ir tādi, bez kuriem biroja darbība šogad varētu būt apgrūtināta," norādīja Straume. Arī pārējās lietas, kas uzskaitītas komisijā, esot ļoti būtiskas, lai uzlabotu biroja darbu, analītisko kapacitāti, piebilda KNAB šefs.

Kopumā summa, kas tiek prasīta tieši šiem kapitālajiem izdevumiem, ir tuvu pusotram miljonam eiro. Šajā summā ir iekļautas arī tās lietas, kuras KNAB iesniedza jau pērn.

Runājot par KNAB budžetu kopumā Starume atzina: "KNAB budžets ir audzis." Vienlaikus viņš norādīja, ka tas ir audzis uz atalgojuma līmeni pēdējos divos gados, bet kapitālie izdevumi ir daudz vairāk nekā agrāk. Viņš norādīja, ka līdz ar pārcelšanos uz jauno ēku arī kapitāli izdevumi ir palielinājušies. Tostarp birojs redz nepieciešamību uzlabot savu kapacitāti ar dažādu ierīču un rīku palīdzību.

Runājot par pērnā gada darbību, Straume pauda pārliecību, ka darba rezultāti apliecina, ka birojs aktīvāk sācis strādāt, darbiniekiem atgriezusies ticība pašu spēkiem, kā arī ir uzlabojumi darba atmosfērā, tāpat arī atalgojuma situācija ir uzlabojusies. Par pēdējo punktu gan Straume piebilda, ka ne pietiekami, bet tomēr daudz labāk nekā pirms tam. "Es domāju, ka tas ir rezultāts, kāpēc ir vairāk kriminālprocesu," sacīja Straume, papilinot, ka arī sabiedrība kļuvusi aktīvāka un vairāk informē biroju.