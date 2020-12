Koalīcija vienojas VARAM ministra amatā atbalstīt Artūru Tomu Plešu

Koalīcijas partijas šodien izteikušas atbalstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatā atbalstīt Saeimas deputātu Artūru Tomu Plešu (AP), medijiem pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes sēdes paziņoja premjerministrs Krišjānis Kariņš (JV).

Jau drīzumā premjers Saeimai iesniegs nepieciešamos dokumentus, lai parlaments par Pleša kandidatūru varētu balsot.

Jau vēstīts, ka šī gada 12. novembrī līdzšinējais VARAM ministrs Juris Pūce (AP) no ministra amata nolēma atkāpties pēc tam, kad publiski sameloja, ka nav izmantojis vai nopietni lūdzis partijas biedriem sarūpēt viņam Rīgas domes deputāta autostāvvietu caurlaidi.

Pūces bijušais partijas biedrs Māris Mičerevskis paziņoja, ka Pūce viņam prasījis sagādāt Rīgas domes deputāta autostāvvietu caurlaidi, taču Pūce taisnojās, ka tas esot bijis tikai joks.

Nākamajā dienā Pūce tomēr atzina, ka tas nav bijis joks, un ka viņš ir samelojis un tādā veidā pieļāvis kļūdu, par kuru viņam tagad kauns.

"Es par savu rīcību patiesi atvainojos un to no sirds nožēloju. Es esmu kļūdījies Rīgas pašvaldības autostāvvietu jautājumā, esmu patiesi izdarījis ļoti neveiksmīgu izvēli. Es esmu maldinājis savus kolēģus un Latvijas sabiedrību," pauda Pūce, paziņojot par atkāpšanos no ministra amata.

Patlaban Pūce ieņem deputāta amatu 13. Saeimā.