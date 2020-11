Pūce atgriežas Saeimā

Ceturtdien, 19. novembrī, Jurim Pūcem (AP) tika atjaunotas Saeimas deputāta pilnvaras un viņš atsāka darbu Saeimā. Pūce uz ministra pienākumu pildīšanas laiku bija nolicis 13. Saeimas deputāta mandātu 2019. gada janvārī. Taču pēc atkāpšanās no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu pildīšanas novembra sākumā Pūce nolēma savu mandātu atjaunot.

Saeimas attālinātā ārkārtas sēdē Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija paziņoja, ka saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 5. panta otro daļu un Pūces 13.novembra iesniegumu ar lūgumu atjaunot Saeimas deputāta mandātu, kuru viņš bija nolicis uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku, tiek atjaunotas viņa 13. Saeimas deputāta pilnvaras.

Līdz ar to 13. Saeimas deputāta pienākumus beidz pildīt Dace Bluķe, kuras mandātu Saeima apstiprināja uz laiku, kamēr no partiju apvienības "Attīstībai/Par!" kandidātu saraksta Kurzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.

Jau ziņots, ka 12. novembrī Pūce no ministra amata nolēma atkāpties pēc tam, kad publiski sameloja, ka nav izmantojis vai nopietni lūdzis partijas biedriem sarūpēt viņam Rīgas domes deputāta autostāvvietu caurlaidi.

Pūces bijušais partijas biedrs Mičerevskis paziņoja, ka Pūce viņam prasījis sagādāt Rīgas domes deputāta autostāvvietu caurlaidi, taču Pūce taisnojās, ka tas esot bijis tikai joks.

Nākamajā dienā Pūce tomēr atzina, ka tas nav bijis joks, un ka viņš ir samelojis un tādā veidā pieļāvis kļūdu, par kuru viņam tagad kauns.

"Es par savu rīcību patiesi atvainojos un to no sirds nožēloju. Es esmu kļūdījies Rīgas pašvaldības autostāvvietu jautājumā, esmu patiesi izdarījis ļoti neveiksmīgu izvēli. Es esmu maldinājis savus kolēģus un Latvijas sabiedrību," pauda Pūce, paziņojot par atkāpšanos no ministra amata.