Koalīcijas iespējamība būs zināma svētdien; viss atkarīgs no 'klusās diplomātijas' rezultātiem

Nākamās koalīcijas iespējamība būs zināma svētdien un to noteiks patlaban notiekošie "klusās diplomātijas" rezultāti, kuru laikā "Jaunā vienotība" (JV) un Apvienotais saraksts (AS) cenšas atrisināt ar koalīcijas izveidi un nākamās valdības darbu saistītas domstarpības, piektdien, 11. novembrī, "Delfi TV" raidījumā "Kāpēc" atzina koalīcijas sarunās iesaistītie.

JV virzītais premjera amata kandidāts Krišjānis Kariņš jau iepriekš pauda, ka viņš līdz šīs nedēļas beigām sagaida AS skaidru atbildi – politiskais spēks ir vai nav gatavs turpināt koalīcijas sarunas. JV pārstāve Evika Siliņa raidījumā precizēja, ka AS atbilde tiek gaidīta līdz svētdienas vakaram.

Viņa piebilda, ka patlaban notiek "klusās diplomātijas" sarunas, lai puses varētu vienoties. Viņa paskaidroja, ka "klusā diplomātija" nozīmē to, ka puses meklē iespējas, kā sarunāties un novērst domstarpības.

Siliņas vērtējumā, sarunās ir vērojams "zināms progress", bet tās tiks turpinātas visu nedēļas nogali. Pēc politiķes teiktā, JV un AS pārspriež gan jautājumus par fiskālo politiku, gan atbildības jomu sadalījumu. "Nevaru pateikt, ka [sarunās] esam pavirzījušies uz priekšu. Esam procesā, runājam," sacīja Siliņa.

Savukārt AS pārstāvis, Saeimas spīkers Edvards Smiltēns piebilda, ka viņš Siliņas vērtējumu par "progresu sarunās" redz citādāk. "Tikai tagad ir sajūta, ka AS sadzird. Ir notikušas nelielas izmaiņas," pauda Smiltēns.

Viņš piebilda, ka AS sarunās ar JV ir svarīgi tiks skaidrībā par solidāras atbildības principu ieviešanu valdības darbā, kā arī AS vēlētos konsultācijas par Kariņa piedāvāto atbildības jomu sadalījumu.

Smiltēns uzskaitīja, ka AS Saeimas frakcijā ir eksperti aizsardzības, drošības, pašvaldību, reģionālās attīstības, ekonomikas, izglītības, vides un klimata jomās, bet "neviens nepajautāja, kas ir spēcīgākās puses parlamentā ievēlētajiem".

Siliņa piebilda, ka sarunas vestos vieglāk, ja AS skaidri pateiktu, ka to neapmierina Kariņa piedāvātais atbildības jomu sadalījums, "nevis runāt caur puķēm".

Vaicāts, vai AS līdz svētdienas vakaram atbildēs Kariņam, Smiltēns uzsvēra, ka tas būs atkarīgs no "klusās diplomātijas" darba rezultātiem.

Kariņš jau iepriekš paudis, ka viņš līdz šīs nedēļas beigām sagaida AS atbildi – politiskais spēks piekrīt vai nepiekrīt ministriju portfeļu sadalījumam. Ja AS piekristu, tad nākamās koalīcijas partneri – JV, AS un Nacionālā apvienība – sāktu darbu pie valdības deklarācijas izstrādes.

AS iepriekš pauda, ka tā pirms ministru portfeļu sadalījuma gribētu diskutēt par darāmajiem darbiem, tostarp visas valdības atbalstu AS "iezīmētajai" Veselības ministrijai.

Tomēr vēl ceturtdien, 10. novembrī, Kariņš uzsvēra: "Esmu argumentējis par to, kā sarunu procesam būt jānotiek – vispirms politiskie spēki vienojas par amatu sadali, bet pēc tam sāk izstrādāt valdības deklarāciju." Vienlaikus viņš pieļāva iespēju diskutēt par AS paustajām bažām un tās risināt.