Koalīcijas politiskajiem spēkiem kritums jaunākajā partiju reitingā

Līdz ar citām kritumu atbalstā pieredzējušas koalīcijas partijas, no kurām izteiktāko sarukumu piedzīvojusi "Jaunā Vienotība", liecina pēc Latvijas Televīzijas (LTV) pasūtījuma veiktās pētījumu centra SKDS aptaujas dati.

Salīdzinot marta datus ar janvāra, "Jaunās Vienotības" reitings sarucis no 12,7% līdz 9,3%, "Apvienotā Saraksta" no 6,7% līdz 6,2% un Nacionālās apvienības no 6,6% līdz 6,1%.

Atbalsts sarucis arī Zaļo un zemnieku savienībai, par kuru pēc marta aptaujas datiem balsot būtu gatavi 9,1% iepretim 10,6% janvārī.

Tikmēr atbalsts par 0,3 procentpunktiem audzis partijai "Progresīvie". Marta dati liecina, ka par to būtu gatavi balsot 7,1% aptaujāto. Pieaugums bijis arī Latvijai pirmajā vietā, atbalstam augot no 5,2% līdz 5,6%. Līdzīgi arī "Stabilitātei!" pieredzējusi pieaugumu atbalstā no 5,3% līdz 5,5%.

Kā ziņots, janvārī partijas "Jaunā vienotība" (JV) reitings auga par 0,7 procentpunktiem, sasniedzot 12,7%. Politiskais spēks uz pārējo fona aizvien ir ar lielāko atbalstu, liecina pēc LTV pasūtījuma janvārī veiktās pētījumu centra SKDS aptaujas dati.

Gada pirmajā mēnesī par Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) būtu nobalsojuši 10,6% aptaujas dalībnieku iepretim 11,4% decembrī.

Par "Progresīvajiem" janvārī būtu balsojuši 6,8%, kas, salīdzinot ar decembri, ir par 0,8 procentpunktiem mazāk.

Reitings janvārī samazinājās arī Nacionālajai apvienībai (NA), atbalstam sarūkot no 7,2% decembrī līdz 6,6% janvārī.