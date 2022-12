Kompensējamo medikamentu izdevumu segšanai piešķir 11,8 miljonus eiro

Ministru kabinets otrdien, 20. decembrī, lēma no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt 11,8 miljonus eiro kompensējamo medikamentu izdevumu segšanai.

Kopumā valdība lēma sadalīt 22,07 miljonus eiro.

Lielākā summa – 11 804 868 eiro tika piešķirta, lai nodrošinātu kompensējamo medikamentu izdevumu deficīta segšanu par laikposmu no šā gada gada 1. janvāra līdz šā gada 30. novembrim.

Veselības ministrijā (VM) skaidroja, ka viens no būtiskākajiem faktoriem ik gadu resursu nepietiekamībai kompensējamo medikamentu apmaksai ir norēķinu apjoma pieaugums par iepriekšējā pārskata perioda saistību izpildi. Tāpat viens no faktoriem resursu nepietiekamībai kompensējamo medikamentu apmaksai ir vienas receptes vidējās cenas pieaugums, kas 2022. gada septembrī salīdzinājumā ar 2021. gada decembri pieaugusi no 27,13 eiro līdz 29,75 eiro jeb 9,7%, kā arī pieaudzis unikālo pacientu skaits par 28 478 pacientiem jeb 4,4%.

Lai veiktu samaksu par ambulatorai ārstniecībai paredzēto zāļu, medicīnisko ierīču un preču iegādes izdevumu kompensācijai 2022. gadā nepieciešams papildu finansējums 16 201 201 eiro apmērā, no tā, 11 804 868 eiro norēķiniem par 11 mēnešiem un 4 396 333 eiro samaksai par decembrī saņemtajiem rēķiniem.

VM resora ietvaros nav pieejamu resursu, lai veiktu finanšu līdzekļu pārdales 2022. gada prognozētā ambulatorai ārstniecībai paredzēto zāļu, medicīnisko ierīču un preču iegādes izdevumu kompensācijas segšanai. Lai nodrošinātu ambulatorai ārstniecībai paredzēto zāļu, medicīnisko ierīču un preču iegādes izdevumu kompensācijas deficīta segšanu 2022. gadā norēķiniem par 11 mēnešiem, nepieciešams papildus finansējums 11 804 868 eiro apmērā.

Tāpat valdība lēma piešķirt 7 637 971 eiro, lai nodrošinātu daļēju apmaksu par Latvijas iedzīvotājiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem Eiropas Savienības (ES) sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros atbilstoši no ES un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) dalībvalstīm saņemtajiem rēķiniem, kuru apmaksas termiņš ir 2022. gada 31. decembris.

VM informēja, ka Nacionālais veselības dienests (NVD) kā kompetentā iestāde Latvijā par ES sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu veselības aprūpes jomā veic norēķinus ar citām ES dalībvalstīm, EEZ dalībvalstīm, Šveici un Apvienoto Karalisti. NVD finanšu saistības jānokārto pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 18 mēnešu laikā pēc tā mēneša, kurā minētie atlīdzības pieprasījumi iesniegti debitora dalībvalsts sadarbības iestādē.

Valdība arī lēma piešķirt 667 152 eiro, lai nodrošinātu nepārtrauktās glikozes monitorēšanas sistēmas iegādes bērniem ar pirmā tipa cukura diabētu izdevumu segšanu.

Savukārt 1 963 262 eiro tika piešķirti, lai nodrošinātu pacientu ēdināšanas izmaksu pieauguma izdevumu segšanu 2022. gada sešiem mēnešiem. Kā norādīja VM, veicot 26 ārstniecības iestāžu izmaksu analīzi, tika secināts 2021. gadā stacionāro ārstniecības iestāžu ēdināšanas izdevumi veidoja 8 944 158 eiro savukārt šā gada 12 mēnešu indikatīvās izmaksas sasniegs izmaksu apjomu 11 877 985 eiro jeb veidos izmaksu pieaugumu 32,8%.