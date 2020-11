Kompensēs izdevumus mobilo sakaru operatoriem par īsziņām par Covid-19 drošības pasākumiem

Otrdien, 24. novembrī, Ministru kabinets apstiprināja Satiksmes ministrijas rosināto kompensāciju mobilo sakaru operatoriem par izdevumiem, kas saistīti ar īsziņas (SMS) nosūtīšanu personām, kas iebraukušas Latvijā no ārvalstīm, to informēšanai par Latvijā noteiktajiem Covid-19 epidemioloģiskās drošības pasākumiem. Kopējais kompensācijas apjoms ir 31 360 eiro un to saņems SIA "Latvijas Mobilais telefons", SIA "Tele2" un SIA "Bite Latvija", portālu "Delfi" informēja Satiksmes ministrijā.

Ministru kabinets apstiprināja Satiksmes ministrijas prasītos 31 360 eiro par izdevumiem, kurus mobilo sakaru operatori prognozējuši saistībā ar SMS paziņojuma nosūtīšanu personu, kas iebraukušas Latvijā no ārvalstīm, informēšanai par Latvijā noteiktajiem Covid-19 epidemioloģiskās drošības pasākumiem laika posmā no šā gada 28. septembra līdz 31. decembrim. Minētie finanšu līdzekļi tiks piešķirti no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Pēc mobilo sakaru operatoru veiktajiem aprēķiniem, kopumā laikā no 28. septembra līdz 31. decembrim, tiks nosūtīti vairāk nekā pusmiljons SMS paziņojumi par Latvijā noteiktajiem Covid-19 epidemioloģiskās drošības pasākumiem.

SMS paziņojuma nosūtīšana ir viens no valstī noteiktajiem drošības pasākumiem Covid19 izplatības ierobežošanai Latvijā, kas ļauj elastīgi informēt personas par valdības pieņemtajiem lēmumiem Covid – 19 ierobežošanai Latvijā. Mobilo sakaru operatori pēc iespējas nodrošina, ka ikvienai personai, ierodoties vai atgriežoties Latvijā, katru reizi tiek nosūtīts tikai viens SMS paziņojums. Šī drošības pasākuma īstenošanā savu ieguldījumu dod mobilo sakaru operatori, kas no saviem līdzekļiem sedz izmaksas par SMS paziņojumu nosūtīšanu saviem klientiem, kas atgriežas no ārvalstīm.

Satiksmes ministrijas rosinātā papildu drošības pasākuma pamatojums ir dati, kas liecināja, ka septembrī aptuveni trešā daļa inficēto ieceļo vai atgriežas Latvijā no ārvalstīm un liela daļa slimības uzliesmojumu valstī saistīti ar ievestiem Covid-19 gadījumiem.

Ministru kabineta lēmums stāsies spēkā pēc Saeimas Budžeta un finanšu komisijas apstiprinājuma.