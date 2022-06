Konkursā par robežas drošības sistēmu remontu uzvar robežsardzes apkrāpšanā apsūdzēta uzņēmēja

Valsts robežsardzes izsludinātajā konkursā par 100 drošības sistēmu sensoru komplektu remontu uzvarēja firma "K&K Holding Inc.", kuras īpašniece ir robežsardzes apkrāpšanā apsūdzētā Kristīne Galviņa, svētdien vēstīja TV3 raidījums "Nekā personīga".

Tiesā jau gadu ir krimināllieta par krāpšanos un kukuļņemšanu robežsardzes video novērošanas un sensoru sistēmu iepirkumos. Uz tiesājamo sola ir divas bijušās amatpersonas un pieci uzņēmēji, bet lietu joprojām nevar uzsākt izskatīt. Galviņa šajā laikā vēlreiz pamanījusies uzvarēt robežsardzes konkursā. Robežsargi ļāvuši tai iegūt pasūtījumu, lai gan firmai nebija prasītās pieredzes un tā nevarēja startēt konkursā. Tur turpina strādāt arī tie darbinieki, ko prokuratūra apsūdz kukuļņemšanā.

Stiga un žogs ir robežas redzamā daļa, taču pie robežas mežos un laukos ir izvietotas arī īpašas, maskētas video novērošanas iekārtas, kustības un seismiskie sensori. Ar to iegādi un apkopi robežsardzei jau gadiem esot problēmas, norāda "Nekā Personīga".

Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesā izskata krimināllietu par kukuļošanu un krāpšanu vairākos robežsardzes drošības sistēmu konkursos pirms četriem gadiem. Bijušais par iepirkumiem atbildīgās Nodrošinājuma pārvaldes priekšnieks Valerijs Širokovs un viņa padotais Igors Žuravļovs apsūdzēti par to, ka vairākos konkursos nodrošināja iepriekš izvēlētu firmu uzvaras, par to saņemot kukuļus. No 2 līdz 6 procentiem no darījuma summas, vairākus desmitus tūkstošus eiro.

Žuravļovs robežsardzē nostrādāja līdz 2019.gada jūnijam, bet Širokovs joprojām tur strādā, lai gan no dienesta atvaļināts. Arī Galviņa šajā lietā ir starp apsūdzētajiem.

Širokovam, Žuravļovam un Galviņai apsūdzības celtas arī par krāpšanu. Saprotot, ka vairāki pretendenti startē ar identiskām iekārtām, amatpersonas un uzņēmēji vienojušies, ka lētāko piedāvājumu atzīs par prasībām neatbilstošu. Dārgākais uzvarēja un 100 tūkstošu starpību iesaistītie sadalīja, norāda "Nekā Personīga".

Tagad lietas izskatīšana atlika uz rudeni, jo kāds no procesa dalībniekiem atkal saslimis. Prokuratūra lietu tiesai nodeva jau pagājušā gada pavasarī.

Valsts robežsardze pirmo reizi izsludināja konkursu par ASV 2019. gadā uzdāvināto "BuckEye" 100 sensoru komplektu remontu. Prasības pretendentiem - vismaz viens līdzīgu iekārtu remonta līgums pēdējo trīs gadu laikā un īpaši apmācīti darbinieki. Šajā konkursā uzvarēja Galviņas firma "K&K Holding Inc.".

Firma dibināta 2019.gadā. 2020.gadā tā apgrozījusi 90 tūkstošus eiro. Vadības ziņojumā teikts, ka tās pamata nodarbošanās ir mēbeļu ražošana. Pēc uzvaras iepirkumā firma nomainīja nosaukumu un trīs reizes arī adresi. Tagad tā saucas "RS Imperial" un reģistrēta neapdzīvotā privātmājā Medemciemā.

Robežsardzes līgums par sensoru remontu piesaistīja arī Valsts kontroles uzmanību, kas šogad vērtēja Austrumu robežas sakārtošanas darbus. Izrādās, firma nemaz nevarēja konkursā piedalīties.

"Tas ko mēs konstatējām, ka valsts robežsardze ir piešķīrusi līguma slēgšanas tiesības pretendentam, kurš neatbilda pieredzes un kvalifikācijas prasībām," teica Valsts kontroles departamenta direktore Kristīne Jaunzeme. "Strādājot ar revīzijas materiāliem tā aina pavērās diezgan pārsteidzoša, jo tas ir iepirkumu komisijas pamatuzdevums pārliecināties, vai pretendenti atbilst prasībām."

Valsts kontrole gada sākumā par konstatētajiem pārkāpumiem aicināja iekšlietu ministri Mariju Golubevu un robežsardzi izvērtēt iepirkumu komisijas amatpersonu atbildību. Auditoru ieskatā, komisijai bija jāpamana, ka pretendents neatbilst prasībām. To nebija grūti izdarīt, jo tas redzams publiskās datu bāzēs.

Ministre robežsardzes priekšniekam Guntim Pujātam uzdeva veikt dienesta izmeklēšanu. Pujāta pārbaudē robežsargu nolaidību nekonstatēja, jo viņa ierēdņiem datu bāzes neesot pieejamas. Par pretendenta blēdību ar neesošu pieredzi informēta policija. Taču līgums nav lauzts.

"Persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Publisko iepirkumu likumā nav paredzēta norma par kandidāta vai pretendenta izslēgšanu no dalības iepirkuma procedūrā pamatojoties uz apsūdzībām," "Nekā Personīga" atbildēja Valsts robežsardzē.

Iekšlietu ministrijā robežsardzes dienesta izmeklēšanas rezultāti izvērtēti un secinājumi atzīti par pareiziem. Neesot iespējams arī pierādīt, ka iepirkumu komisijas locekļi zināja, ka firmas īpašniece ir apsūdzēta robežsardzes apkrāpšanā un tāpēc viņas piedāvājums būtu jāpārbauda rūpīgāk.

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dmitrijs Trofimovs norādīja, ka Valsts robežsardzes iepirkumu komisija ir rīkojusies atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

"Valsts robežsardze vērtējot, vai konkrēti iepirkumu komisijas cilvēkiem bija iespēja tikt pie tās pašas informācijas, pie kā bija piekļuve valsts kontrolei, atbilstoši normatīvo aktu prasībām šajā dienesta pārbaudes atzinumā ir konstatēts, ka šādas iespējas iepirkumu komisijai konvencionāli, tradicionāli, nav," sacīja Trofimovs.

Robežsardzes un ministrijas aizbildinājums, ka iepirkumu komisijai nevarēja konstatēt, ka firma 2019.gadā nemaz nestrādāja, jo tai nebija pieejas datu bāzēm, ir tikai atrunas, uzsver raidījums. Patiesībā Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā jebkurš var pārbaudīt, vai uzņēmums ir aktīvs. To var redzēt pēc nodokļu maksājumiem.

Valsts robeža Baltkrievijas bēgļu krīzes un Krievijas agresijas Ukrainā dēļ ir arī Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas uzmanības centrā. Komisijas vadītājs Juris Rancāns ir pārsteigts par notikumiem robežsardzē.

Tas tiešām ir pilnīgi nepieņemami un nepieļaujami, bet es gribētu piebilst, ka šajā situācijā vajadzētu veikt ļoti rūpīgu izmeklēšanu un noskaidrot, kas tad ir bijis pamatā šādai te situācijai. Kāpēc tāda ir izveidojusies un kāpēc tā ir noticis. Vai tas ir ierēdņu attieksmes formālisms, kad viņi pieiet noteiktām prasībām formāli un nepārbauda dziļāk konkrēto pretendentu, vai tā ir kaut kāda ļaunprātīga rīcība. Un šeit Iekšlietu ministrijai būtu pienākums iedziļināties visās detaļās," pauda Rancāns, kurš ir arī Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs ("Konservatīvie").

Administratīvā pārkāpuma lietu par Robežsardzes iepirkumu komisijas rīcību uzsācis izmeklēt Iepirkumu uzraudzības birojs, noslēdza "Nekā Personīga".