Krapsis: ir cilvēki, kas snieguši nepatiesu informāciju par atgriešanos no ārvalstīm

Laikā, kad Latvijā izsludināta ārkārtējā situācija saistībā ar koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatību, Valsts policija fiksējusi atsevišķus gadījumus, kad personas rīkojušās ļoti bezatbildīgi, piemēram, nevis ievērojuši pašizolāciju pēc atgriešanās no ārvalstīm, bet gan devušies uz banku, liecina Valsts policijas Galvenās kārtības policijas priekšnieka Normunda Krapša teiktais preses konferencē.

Kopš ārkārtējas situācijas ieviešanas 13. martā Valsts policija strādā pastiprinātā režīmā. Līdz šim likumsargi pārbaudījuši 4414 objektus un personas, strādājot gan preventīvi, gan reaģējot uz iedzīvotāju izsaukumiem saistībā ar iespējamiem ārkārtējās situācijas noteikumu pārkāpumiem. Patlaban policijā sāktas 72 resoriskās pārbaudes, 228 administratīvās lietvedības un noformēti 25 administratīvā pārkāpuma protokoli. Lielākā daļa administratīvo lietvedību sāktas Rīgas reģionā, bet pārkāpumi lielākoties ir par pašizolēšanās prasību neievērošanu.

Krapsis atklāja, ka atsevišķos gadījumos cilvēki bijuši ļoti bezatbildīgi un pat snieguši nepatiesu informāciju, ka nav bijuši ārzemēs. Kā piemēru viņš minēja kādu personu, kas bija atgriezusies no Somijas, bet nevis ievērojusi pašizolēšanās prasību, bet gan ieradusies bankā, kur arī nav informējusi par savu atceļošanu no ārvalstīm. Banka par šo faktu uzzinājusi, redzot, ka šī persona veikusi norēķinus Somijā, un izsaukusi policiju.

Valsts policija uz šo izsaukumu reaģējusi un saukusi personu pie administratīvās atbildības, piebilda Krapsis.

Vaicāts par administratīvo lietvedību, kas sākta saistībā ar iespējamu ārkārtējās situācijas prasību pārkāpumu no Saeimas deputāta Artusa Kaimiņa puses, un iespējamu kriminālprocesa sākšanu, Krapsis norādīja, ka patlaban viņa rīcībā nav informācija, ka par šo gadījumu būtu sākts kriminālprocess. Taču Valsts policija sākusi pārbaudi, kurā vērtē, vai pašizolācijas prasības nav pārkāpušas personas, ar kurām kontaktējies Saeimas deputāts.

Galvenās kārtības policijas priekšnieks atgādināja, ka no šodienas Valsts policija no Valsts robežsardzes saņems apliecinājuma anketas, ko aizpildījuši un robežsardzei iesnieguši Latvijas valstspiederīgie, kas atgriezušies no ārvalstīm. Anketā atceļojušie Latvijas iedzīvotāji apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā sešu stundu laikā nokļūt savā dzīvesvietā un ievērot pašizolāciju. Savukārt Valsts policija veiks šo personu uzskaiti, kā arī pārbaudes to dzīvesvietās vai piezvanot, lai pārliecinātos par ārkārtējās situācijas prasību ievērošanu.

Runājot par noziedzības līmeni ārkārtējās situācijas laikā, Krapsis atzīmēja, ka tas ir mazinājies. Piemēram, likumsargiem pieejamie dati liecina, ka samazinājies zādzību no dzīvokļiem skaits. Ja iepriekš fiksētas 12 zādzības no dzīvokļiem diennaktī, tad patlaban tās ir divas diennaktī.

Valsts policija nepagurstot aicina strikti ievērot visas ar ārkārtējo situāciju noteiktās prasības, tādējādi nepakļaujot riskam ne sevi, ne apkārtējos iedzīvotājus. Krapsis aicināja iedzīvotājus ņemt vērā, ka no šodienas ir veiktas izmaiņas ārkārtas situācijas rīkojumā un aicināja nedēļas nogalēs iedzīvotājus nepulcēties un neapmeklēt tirdzniecības centrus. Ja tas tiks ievērots, tad ceram, ka nepiedzīvosim nedz Itālijas, nedz Spānijas piemēru," noslēgumā bilda policists.

Jau ziņots, ka jaunā koronavīrusa izraisītā slimība Covid-19 pēdējā diennaktī apstiprināta vēl 24 cilvēkiem, līdz ar to kopumā ar to valstī saslimis 221 cilvēks.

Iepriekšējā diennaktī veikts 1151 izmeklējums personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, bet līdz šim kopumā Latvijā veikti 7957 Covid-19 testi.

Trešdien pirmo reizi Slimību profilakses un kontroles centrs Latvijā konstatējis Covid-19 pacientus, kuriem nav skaidra epidemioloģiskā saite ar konkrētu saslimšanas gadījumu vai ceļojumu ārpus Latvijas, līdz ar to konstatēta nenoskaidrota vietējā transmisija, preses konferencē pastāstīja Perevoščikovs.

No 13. marta līdz 14. aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 vīrusu izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību.