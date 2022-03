Krievija pieprasa Baltijas valstīm gādāt par tās vēstniecību drošību

Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zaharova paziņojusi, ka Latvijas, Lietuvas un Igaunijas varasiestādēm esot jāgādā par Krievijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību personāla drošību.

"Pēdējo dienu laikā mūsu diplomātiskās misijas atkātoti saņēmušas dažāda veida zvanus ar draudiem un pieaugušas arī traucējošās aktivitātes, tostarp mītiņi mūsu vēstniecību tiešā tuvumā, bet šo valstu žurnālisti atklāti aicina uz mūsu diplomātisko misiju aplenkumu," izteikusies Zaharova.

Viņa piebildusi, ka tas jau faktiski noticis Viļņā, kur viens krievu diplomāts ticis pakļauts fiziskam uzbrukumam un notikuši arī mēģinājumi aizskart Krievijas vēstnieku.

Reaģējot uz Krievijas paziņojumu, Igaunijas iekšlietu ministrs Kristians Jāni paziņojis, ka šie apgalvojumi ir nepatiesi, un uzsvēra, ka karu pret Ukrainu ved Krievijas prezidents Vladimirs Putins nevis krievu tauta.

Igaunijā ir dažādu tautību cilvēki, kam Putins ir nodarījis ciešanas ar šo karu, norādīja ministrs.

"Igaunijas sabiedrība esam mēs visi - igauņi, krievi, ukraiņi un daudzas citas tautas. Visi šo dažādo tautu pārstāvji, kas dzīvo Igaunijā, ir mūsu cilvēki. Mums šajā laikā ir ļoti jārūpējas vienam par otru, jāsaprot vienam otru un kopīgi un miermīlīgi jāiestājas pret Putina karu. Putina režīma nepatiesā informācija ir domāta, lai mūs polarizētu un mazinātu mūsu drošības sajūtu," paziņoja Jāni.

Ministrs uzsvēra, ka Igaunija ļoti nopietni uztver gan Igaunijas iedzīvotāju, gan citu valstu diplomātu drošības garantēšanu valstī.

Uzrunājot visus Igaunijas pilsoņus, Jāni aicināja pievērst lielu uzmanību tam, "lai neļautu Putinam un rokaspuišiem provocēt konfliktus uz etniskās piederības pamata, ko viņi var izmantot pret mums".

"Būsim vienoti - tajā ir mūsu spēks!" aicināja ministrs.

Ministra sacītai ir reakcija uz Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāves Marijas Zaharovas izteikumiem.

"Mēs brīdinām Viļņu, Rīgu un Tallinu par to atbildību par jebkādām sekām, kas radīsies no to izraisītās pretkrieviskās psihozes," norādījusi Zaharova, pieprasot Baltijas valstu varasiestādēm gādāt par Krievijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību aizsardzību saskaņā ar Vīnes konvencijām par diplomātiskajām un konsulārajām attiecībām.

Kā ziņots pie Krievijas vēstniecībām visā pasaulē, arī Baltijas valstīs pastāvīgi kopš 24.februāra notiek plašas protesta akcijas pret Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu.