Latgaliešu valoda, Tēvreize un pārteikšanās – 14. Saeimas deputāti devuši zvērestu

Otrdien, 1. novembrī, 14. Saeimas pirmajā sēdē deputāti deva svinīgo solījumu, to dodot arī latgaliešu valodā, kā arī pārsakoties. Pirms viena deputāta zvēresta izskanēja arī lūgšana "Mūsu Tēvs" jeb Tēvreize.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Saeimas sēdē klātesošie deputāti deva svinīgo solījumu: "Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru (svinīgi solu) būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus."

Pēc tam katrs jaunievēlētais deputāts solījumu apliecināja ar savu parakstu.

Vairāki deputāti no partijas "Stabilitātei!", tostarp Glorija Grevcova, Viktorija Pleškāne un Nadežda Tretjakova, kā arī Anna Rancāne no "Jaunās vienotības", Leila Rasima no partijas "Progresīvie", Edmunds Teirumnieks no Nacionālās apvienības un Juris Viļums no Apvienotā saraksta svinīgo solījumu deva latgaliešu valodā.

Savukārt partijas "Latvijas pirmajā vietā" deputāte Linda Liepiņa pirms zvēresta noskaitīja Tēvreizi.

Svinīgā solījuma došanas laikā neiztika arī bez pārteikšanās, kā rezultātā dažiem deputātiem nācās atkārtoti dot zvērestu.

Deputāts Raivis Dzintars (NA) vārdu "savus pienākumus pildīt" vietā sacīja "savus solījumus pildīt". Savukārt deputāte Evika Siliņa (JV) vārda "apziņas" vietā sacīja "sirdsapziņas". Arī Viļumam nācās zvērestu teikt divreiz.

Otrdien svinīgo solījumu deva 99 jaunās Saeimas deputāti un pēc zvēresta visiem tika apstiprināti deputāta mandāts.

Otrdien, 1. novembrī, uz pirmo sēdi sanāk 14. Saeima.

No "Jaunās Vienotības" 14. Saeimā iekļuva Krišjānis Kariņš, Edgars Rinkēvičs, Ainars Latkovskis, Evika Siliņa, Hosams Abu Meri, Andrejs Ceļapīters, Raimonds Čudars, Jānis Skrastiņš, Inese Lībiņa-Egnere, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Arvils Ašeradens, Andrejs Judins, Zanda Kalniņa-Lukaševica, Anda Čakša, Uģis Rotbergs, Irma Kalniņa, Zane Skujiņa, Inga Bērziņa, Agita Zariņa-Stūre, Jānis Patmalnieks, Agnese Krasta, Inese Kalniņa, Rihards Kozlovskis, Anna Rancāne, Mārtiņš Daģis un Mārtiņš Felss.

No Zaļo un zemnieku savienības 14. Saeimā mandātus ieguva Armands Krauze, Juris Jakovins, Gunārs Kūtris, Viktors Valainis, Jānis Vucāns, Uldis Augulis, Augusts Brigmanis, Gundars Daudze, Daiga Mieriņa, Harijs Rokpelnis, Līga Kozlovska, Līga Kļaviņa, Anita Brakovska, Kaspars Melnis, Andrejs Vilks un Andris Bērziņš.

No "Apvienotā saraksta" nākamajā parlamenta sasaukumā būs Raimonds Bergmanis, Edvards Smiltēns, Igors Rajevs, Didzis Šmits, Andris Kulbergs, Māris Sprindžuks, Māris Kučinskis, Ingmārs Līdaka, Česlavs Batņa, Juris Viļums, Edgars Tavars, Linda Matisone, Atis Deksnis, Lauris Lizbovskis un Aiva Vīksna.

No Nacionālās apvienības 14. Saeimā iekļuva Ināra Mūrniece, Rihards Kols, Nauris Puntulis, Jānis Vitenbergs, Raivis Dzintars, Uģis Mitrevics, Jānis Dombrava, Artūrs Butāns, Edvīns Šnore, Jānis Grasbergs, Aleksandrs Kiršteins, Ilze Indriksone un Edmunds Teirumnieks.

Partiju "Stabilitātei!" 14. Saeimā pārstāvēs Aleksejs Rosļikovs, Viktorija Pleškāne, Svetlana Čulkova, Nataļja Marčenko-Jodko, Igors Judins, Jefimijs Klementjevs, Viktors Pučka, Glorija Grevcova, Iļja Ivanovs, Dmitrijs Kovaļenko un Nadežda Tretjakova.

Savukārt no partijas "Progresīvie" 14. Saeimas deputāta mandātu ieguva Andris Sprūds, Andris Šuvajevs, Skaidrīte Ābrama, Kaspars Briškens, Antoņina Ņenaševa, Leila Rasima, Edgars Zelderis, Edmunds Cepurītis, Jana Simanovska un Atis Švinka.

Deviņus mandātus 14. Saeimā ieguva partija "Latvija pirmajā vietā". To nākamajā parlamenta sasaukumā pārstāvēs Ainārs Šlesers, Māris Jencītis, Oļegs Burovs, Kristaps Krištopans, Ričards Šlesers, Vilis Krištopans, Linda Liepiņa, Ramona Petraviča un Edmunds Zivtiņš.