Latvija sūtīs Covid-19 vakcīnas Gruzijai, Moldovai, Melnkalnei, Albānijai un Kenijai

Ministru kabinets (MK) panācis vienošanos nosūtīt daļu Latvijas rīcībā esošo Covid-19 vakcīnu Gruzijai, Moldovai, Melnkalnei, Albānijai un Kenijai, sociālajā tīklā "Twitter" vēsta ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV).

Savā ierakstā ārlietu ministrs norādījis, ka Latvija ir lepna piegādāt vakcīnas šīm valstīm. "Mēs varam cīnīties ar šo pandēmiju kopā un solidāri," raksta Rinkēvičs.

Government of #Latvia decided to provide #Covid19 vaccines to #Georgia #Moldova #Montenegro #Albania #Kenya. We can win fight against this pandemic together and in full solidarity with each other