'Latvijas attīstībai' Rīgas mēra amatam virza frakcijas vadītāju Zepu

Partijas "Latvijas attīstībai" (LA) Rīgas domes frakcija galvaspilsētas mēra amatam oficiāli nolēmusi nominēt frakcijas vadītāju Viesturu Zepu.

Līdz ar to mēra amatam izvirzīti divi kandidāti – Zeps un pašreizējais domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Oļegs Burovs (GKR).

Vairums opozīcijas partiju līdz šim iestājās par domes ārkārtas vēlēšanām un savu mēru virzīt nevēlējās, taču atzina, ka, ja LA nolems oficiāli virzīt savu kandidātu, viņu piedāvājums tiks uzklausīts un vērtēts.

Tikties ar LA iepriekš gatavību pauda arī "Neatkarīgo deputātu frakcija", kurā apvienojušies no "Saskaņas" izslēgtie deputāti, kā arī deputātu bloks "Rīgai!", kurā apvienojušies deputāti Oskars Putniņš, Imants Keišs un Druvis Kleins. Viņi gan norādījuši, ka opozīcijas virzītu mēru atbalstīs tikai tad, ja tas būs kopējs kandidāts.

Tikmēr "Gods kalpot Rīgai" norādījusi, ka citu frakciju virzītu mēru neatbalstīs, savukārt "Saskaņa" solījusi atbalstu paust Burovam.

Rīgas dome patlaban ir sašķelta astoņās frakcijās un strādā bez mēra.

Mēra krēsls ir vakants kopš 21. jūnija, kad uzticības balsojumu neizturēja Dainis Turlais (GKR), kurš amatā sabija nepilnu mēnesi.

Mēra ievēlēšanai nepieciešama 31 balss. "Saskaņas" un "Gods kalpot Rīgai" bloku veido 28 deputāti - 17 no "Saskaņas" un 11 no "Gods kalpot Rīgai".

Opozīcija tikmēr palikusi 25 domnieku sastāvā - četri deputāti ir no partijas "Vienotība", seši no "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK, septiņi no Jaunās konservatīvās partijas un astoņi no "Latvijas attīstībai".

Vēl četri no "Saskaņas" izslēgtie deputāti izveidojuši "Neatkarīgo deputāti frakciju", bet vēl trīs citi deputāti - deputātu bloku "Rīgai!".